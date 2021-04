Restaurants worden steeds ongeduldiger: ‘Alleen terras open schiet niet op'

Wachten op privacy instellingen... Jaap Corven heeft met zijn zaak niets aan het alleen heropenen van het terras (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 Terrassen open? Daar heeft Jaap niets aan

De horeca mag mogelijk vanaf 26 mei weer binnen gasten ontvangen. Een flinke tegenvaller voor horecaondernemers, al zagen ze het al wel aankomen. De terrassen mogen misschien een maandje eerder open maar daar hebben de restaurants niet veel aan. Zo gaat De Nachtegaal in Schijndel niet open en bij De Burgerij in Tilburg hebben ze weinig aan alleen een terras.

Vandaag is de horeca precies een half jaar gesloten. Op 14 oktober gingen alle restaurants en kroegen ‘voor minimaal twee weken’ dicht. "Het is treurig, ik moest er vanmorgen aan denken toen ik opstond", reageert Carla Suijkerbuik van restaurant The Shoege.

"We moeten naar onszelf kijken."

Een heropening eind mei is opnieuw een flinke tegenvaller voor alle horecaondernemers. "De ene keer is het 21 april, dan 28 april, dan weer 26 mei. Ik weet niet meer wat ik moet verwachten", zegt Jaap Corven van De Burgerij in Tilburg. "Ik zet in op 1 juni."

Dat denkt Suijkerbuijk ook: "Als je kijkt naar de besmettingen kunnen ze niet anders." Ze wil dan ook niet met de vinger naar Mark Rutte en Hugo de Jonge wijzen. "Dat is niet terecht, we moeten naar onszelf kijken." Ze voelt pijn als ze ziet dat mensen de regels negeren. "De mensen die zich niet aan de regels houden zijn hier verantwoordelijk voor."

"Kijk eens naar de jongeren die de avondklok negeren, met grote groepen op elkaar in parken zitten en geen afstand houden." Ze wil niks weten van jongeren die klagen hoe moeilijk ze het hebben. "Ik heb ook geen leven. Ik heb het ook moeilijk."

''Het is financieel niet haalbaar om alleen met het terras open te gaan.’’

Als de terrassen opengaan dan gaat Suijkerbuijk met een kleinere kaart ook weer open. "Als de gemeente meewerkt dan kunnen we een mooi terras neerzetten. We halen nooit de omzet zoals we normaal binnen in de zaak draaien, maar het is een mooie eerste start."

Richard van de Coevering is eigenaar van restaurant De Nachtegaal in het buitengebied van Schijndel. Hij ziet het niet als een start: "Een terras is mooi als je in het centrum zit, maar niet voor ons. Het is financieel niet haalbaar om alleen met het terras open te gaan." Daarnaast wil hij gasten niet buiten laten zitten als het bijvoorbeeld plots gaat regenen. En dus blijft De Nachtegaal nog tot zeker eind mei dicht.

''Met anderhalve meter afstand kun je amper iemand op het terras ontvangen.’’

Bij De Burgerij twijfelen ze of ze wel open moeten gaan met het terras. Jaap Corven staat op de stoep voor zijn zaak en laat zien dat hij amper gasten kwijt kan. "Hier kunnen we normaal vijftig mensen kwijt maar dan zit je op elkaar. Met anderhalve meter afstand kun je amper iemand op het terras ontvangen."

Daarnaast zit hij, net als vele horecaondernemers, met een personeelstekort. "Als we weer volledig open mogen dan gaan wij met De Burgerij maar vijf in plaats van zeven dagen open. En met onze andere zaak drie dagen. We moeten het doen met wat we nu hebben."

‘’Iemand uit Groningen komt hier niet afhalen maar wel een gezellig avondje uit eten.''

Bij The Shoege in Den Bosch verwachten ze veel van de zomer. Op dit moment doen ze aan afhalen maar dat is maar een fractie van de normale omzet. ‘’Iemand uit Groningen komt hier niet afhalen maar wel een gezellig avondje uit eten. De Bossche zomer komt terug en dan hopen we dat er weer veel toeristen naar ons komen.’’

Carla Suijkerbuik van restaurant The Shouge vergroot

