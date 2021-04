Huizenprijzen stijgen explosief doordat er veel minder te koop staat

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Er staan steeds minder huizen te koop en de huizen die wél van eigenaar wisselen, gaan voor de hoofdprijs van de hand. De huizenprijzen zijn met zo’n 15 procent gestegen in de eerste drie maanden van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Janneke Bosch Geschreven door

Het is de sterkste prijsstijging in twintig jaar, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) die de cijfers beschikbaar stelde. De woningmarkt is volgens hen 'ongekend krap'. Er zijn steeds minder woningen beschikbaar.

Het aanbod van huizen in de verkoop, is met 42 procent gedaald in de eerste periode van dit jaar. En doordat er zo weinig huizen te koop zijn, stijgen de prijzen enorm.

Eindhoven versus Uden

De regio Eindhoven springt er in positieve zin uit: daar zijn de huizenprijzen met ‘slechts’ 8,2 procent gestegen. In de regio Uden nam de huizenprijs juist nog veel meer toe dan het landelijk gemiddelde: 20,5 procent extra in vergelijking met een jaar eerder.

In regio’s als Tilburg, Breda, Oss en Den Bosch betaal je gemiddeld zo’n 15 procent meer voor een koophuis dan vorig jaar.

Landelijk gezien is de gemiddelde prijs voor een bestaande woning opgelopen tot 385.000 euro. Voor een nieuwbouwhuis betaal je gemiddeld 433.000 euro.

Bekijk op dit kaartje hoeveel de huizen in jouw regio in prijs zijn gestegen:

Miljoenenhuizen

Overigens zorgt de almaar stijgende huizenprijs er ook voor dat er steeds meer huizen door de grens van een miljoen euro gaan.

Op dit kaartje zie je hoeveel miljoenenwoningen er in jouw buurt zijn:

