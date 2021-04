'Het is oorlog hier', chatte Bossche relschopper en hij krijgt 10 maanden

Wachten op privacy instellingen... Schade in het centrum van Den Bosch Volgende Vorige vergroot 1/2 Quinten T. krijgt celstraf voor vernieling en plundering

De politierechter heeft vrijdagochtend de eerste verdachte van de avondklokrellen in Den Bosch veroordeeld. Quinten T. (21) uit Den Bosch kreeg 10 maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, voor vernieling en plundering. De officier van justitie sprak van een 'aanvalsgolf' waar de man aan meedeed.

Maandagavond 25 januari trokken zo'n 200 jongeren vanuit de Graafsewijk het centrum van Den Bosch in. Anderhalf uur lang vernielden ze straatmeubilair, fietsen, auto's, ruiten en ze plunderden winkels.

Bivakmuts

De politie pakte tientallen verdachten op, vooral voor overtreding van de avondklok. Eén van hen was Quinten. Hij droeg zwarte kleding en had een bivakmuts op zak.

Een groot rechercheonderzoek werd gestart om te zien of hij en anderen ook bij de rellen waren. De politie bekeek videobeelden van onder meer beveiligingscamera's en daarop kwam Quinten in beeld.

Bewakingscamera's filmen Quinten die avond bij de Sunglass-winkel op de Markt als hij tegen een ruit trapt. Even later registreert de camera van de frietzaak aan de Hooge Steenweg hoe hij de (gesloten) winkel in loopt. Hangend over de toonbank pakt hij drie blikjes drinken. Op de camerabeelden van de Primera in de Visstraat stapt hij door een kapot raam naar binnen en is hij ook zichtbaar als hij een filmpje voor een vriend maakt.

'Het is oorlog hier'

In zijn telefoon vond de politie een berichtje dat hij stuurde met de tekst: 'Het is oorlog hier'. Quinten zegt: “Ik was bij familie in de Graafsewijk en ik hoorde dat er rellen waren. Ik heb me heel erg laten meeslepen", zegt de Bosschenaar. "Ik denk dat het impulsief gedrag was. Ik ben begonnen met trainingen om dat onder controle te krijgen". Hij ontkende eerst alles, maar legde later wél een bekentenis af.

Strafblad

Quinten is vaker veroordeeld, voor onder meer diefstal en inbraken en heeft een strafblad van 5 pagina's. Hij stond al onder toezicht van de reclassering. Die zien dat hij last heeft van de impulsiviteit en ervan af wil.

De Bosschenaar heeft een vriendin en woont bij haar en zijn schoonmoeder. Sinds 25 januari zit hij in een cel in Grave. Hij wil graag aan de slag in de bouw.

'Rellen om te rellen'

De officier van justitie zegt dat de man via sociale media meedeed aan oproepen tot geweld. "Het was rellen om te rellen". Ze eiste tien maanden onvoorwaardelijke celstraf, 'om uiting te geven aan de grote maatschappelijke verontwaardiging'. Tien maanden cel is de hoogste eis tot nu toe voor de avondklokrellen in Brabant.

Zijn advocaat vond die eis 'hoog en fors'. De aanklacht is te breed: alle schade en alle geweld kan onmogelijk door de Bosschenaar zijn gepleegd. De diefstal sprak voor zich: die heeft hij duidelijk gepleegd. De verdachte zei aan het einde van de zitting: "Ik heb er veel spijt van".

De rechter vond alles bewezen, behalve diefstal uit de Primera en legde 10 maanden cel op, waarvan de helft voorwaardelijk als stok achter de deur. En de eis dat hij wat van zijn leven gaat maken en niet meer de fout in gaat.

Schadeclaims

Er zijn 42 aangiftes gedaan van mensen die schade hadden. En er zijn 15 schadeclaims bekend bij het OM, voor bij elkaar zo'n 40.000 euro. Net als bij de rellen in Eindhoven moeten de veroordeelde verdachten dat uiteindelijk samen ophoesten. Het OM wil dat ook deze verdachte mee gaat betalen. De rechter ook: 23.000 euro afgerond.

De vier mannen die vrijdag voor de politierechter verschijnen komen uit Den Bosch, Rosmalen en Vught, van 20 tot 26 jaar. De zitting begon, zoals de meeste zittingen rond de rellen in Eindhoven, met vertraging. De zittingen duren steeds ook veel langer dan gepland.

