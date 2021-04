Massale steun voor petitie van Amphia-arts tegen 538-feest Breda

Een petitie van medewerkers van het Amphia Ziekenhuis waarmee ze protesteren tegen de komst van het 538 Oranjedagfeest in Breda wordt massaal ondertekend. Rond half elf zaterdagavond stond de teller op 50.000 handtekeningen, rond elf uur was de petitie al 56.000 getekend.

Nadat Omroep Brabant zaterdagmiddag over de petitie had geschreven, namen andere media het nieuws over en ging het hard.