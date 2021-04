125.000 mensen tekenen petitie Amphia-arts tegen Oranjefeest 538 in Breda

De petitie van medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda tegen de komst van het 538 Oranjedagfeest is binnen 24 uur 100.000 keer ondertekend. De mijlpaal werd net voor negen uur zondagochtend bereikt. Rond het middaguur stond de teller al op 125.000 ondertekenaars.

De enorme belangstelling voor de petitie tegen de viering van de 538 Oranjedag in Breda leidt zondag tot overbelasting op petities.nl. De site ligt er geregeld uit wegens drukte, meldt een woordvoerder.

Initiatief van chirurg

Met de petitie willen zorgmedewerkers bereiken dat het evenement op 24 april wordt afgelast. Ze voeren actie onder het motto: 'Tienduizend feestvierders met 538 op het Chasséveld: een slag in het gezicht van de zorgverleners in het ziekenhuis 400 meter verderop. Stop dit evenement!'. De petitie is een initiatief van chirurg Rogier Crolla.