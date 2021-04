Coronanieuws: 1248 nieuwe coronabesmettingen in Brabant gemeld

08.55

Het is de bedoeling dat een Eindhovense corona-uitvinding middels subsidie wordt ingevoerd in andere ziekenhuizen in Europa. De zogenoemde CoLab-score is bedacht door de Technische Universiteit Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis. Met de CoLab-score kan het ziekenhuis snel vaststellen of een patiënt die wordt opgenomen in het ziekenhuis, besmet is met het coronavirus. Er wordt bloed afgenomen en vervolgens kijkt de CoLab-score naar subtiele afwijkingen in het bloed die kenmerkend zijn voor COVID-19.