Coronanieuws: D-day voor Oranjedag 538 in Breda

06.30

De Bredase gemeenteraad komt vanavond bijeen voor een extra vergadering waarin burgemeester Paul Depla tekst en uitleg moet geven over het toelaten van het testevenement 538 Oranjedag op het Chasséveld in het centrum van de stad. De afgelopen dagen ontstond ophef over het grote feest waarbij tienduizend mensen aanwezig zijn. Zo startte chirurg Rogier Crolla van het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis zaterdag een petitie tegen het evenement. Deze is inmiddels ruim driehonderdduizend keer ondertekend.