Amphia Ziekenhuis opgelucht dat 538 Oranjedag niet doorgaat

Het Amphia Ziekenhuis in Breda is opgelucht dat 538 Oranjedag zaterdag niet doorgaat. Een woordvoerder zegt dat de zorgprofessionals blij hebben gereageerd op het nieuws. Er zouden 10.000 mensen naar de stad komen voor het festival.

De chirurg zelf reageert ook verheugd op het nieuws. Op Twitter schrijft hij: "We hebben met z'n allen laten zien dat gezond verstand kan zegevieren!" Ook zegt hij voornemens te zijn om de petitie met alle handtekeningen dinsdagavond alsnog aan te bieden aan de gemeenteraad in Breda.

Bijval

De chirurg krijgt op het online platform veel felicitaties en bijval, nadat bekend werd dat het 538-feest niet doorgaat. "Dank voor uw initiatief, hulde! Achter elke petitieondertekenaar zit een gezin en/of een familie. Bedankt voor uw impact!" schrijft iemand. Een ander meldt: "Het is voor het eerst in deze pandemie dat ik me gehoord voel. Ik hoop heel erg dat we dit kunnen doorzetten." Anderen houden het 'slechts' bij een "Held!" of "Hulde!"