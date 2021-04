Onbevoegde boa typte afgeluisterde gesprekken 'godfather' Martien R. uit

Zoon Anton, broer Toon en als derde van links Martien R. (tekening: Adrien Stanziani). vergroot

Een onbevoegde boa heeft in opdracht van justitie gesprekken uitgewerkt die stiekem zijn afgeluisterd bij vermeend drugshandelaar Martien R. uit Oijen. Dat hebben de officieren van justitie dinsdag gezegd bij de rechtbank in Den Bosch. De vrouw had nog geen boa-akte.

De fout leidde tot een harde confrontatie tussen Martien R. en het OM in de rechtbank. R. beschuldigde justitie ervan grote fouten te hebben gemaakt in het uitwerken van de gesprekken. Die zijn in het strafdossier terechtgekomen. Volgens justitie was de boa bekwaam. "Het was een formele omissie. Er is alleen een bureaucratische fout. De vrouw heeft inmiddels de juiste papieren."

"We gaan een lange hete zomer krijgen", zei R. tegen de rechter. Hij betoogde veel van de gesprekken tijdens de inhoudelijke behandeling in mei en juni dan maar in de rechtszaal te beluisteren. Justitie illustreerde echter met voorbeelden dat het om kleine fouten ging, die 'irrelevant zijn voor de strekking van het gesprek'. "Maar ergens anders schrijven jullie pistool, terwijl er persoon wordt gezegd", interrumpeerde R. met drukke armgebaren.

Volgens de twee officieren die aan de zaak werken, zal de boa wel een aantal gesprekken opnieuw uitluisteren om te zien of ze inderdaad fouten maakte.

Operatie Alfa

Martien R. wordt gezien als het hoofd van een familienetwerk dat handelde in cocaïne en wapens. Hij wordt door sommige media ook wel de 'Godfather van Oss' en zelfs 'Godfather van de Brabantse onderwereld' genoemd maar die naam is omstreden.

Een groot deel van het bewijs tegen Martien R. leunt stevig op gesprekken in zijn kantoor op het woonwagenkamp in Oss waar hij woont. De politie heeft daar maandenlang kunnen meeluisteren, doordat er afluisterapparatuur was geplaatst. Uiteindelijk werd R. bij een grote politie-inval in november 2019 opgepakt.

In totaal zijn in de zaak vijftien verdachten, waaronder drie broers, de zoon, een neef en een schoonzus van Martien. Van hen zitten in totaal negen verdachten nog vast. Martien omhelsde en kuste dinsdag zijn zoon bij binnenkomst in de rechtszaal. Zij waren ook de enige twee verdachten in de zaal. Acht andere verdachten waren afwezig. Woensdag wordt de zaak tegen de overige vijf verdachten behandeld.

