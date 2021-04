Avondklokrelschoppers opgepakt in Breda en Eindhoven

De politie heeft deze week drie nieuwe verdachten aangehouden voor de avondklokrellen in Den Bosch en Eindhoven. Ze werden gepakt na een uitzending van opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Het gaat om drie jongens tussen de 16 en 19 jaar oud. Een minderjarige jongen uit ’s-Hertogenbosch wordt verdacht van gewelddadigheden bij de rellen in zijn woonplaats. Twee andere jongens uit Breda worden verdacht van diefstal en gewelddadigheden bij de rellen in Eindhoven.

De Eindhovense binnenstad veranderde op 24 januari binnen de kortste keren in een slagveld. Er werd voor zeker 670.000 euro aan schade aangericht in Eindhoven. Een dag later trokken 150 relschoppers plunderend door de binnenstad van Den Bosch.