Bart baalt van afgelasting testevenement Efteling: 'Dit is wel een klap'

Het niet doorgaan van het Fieldlab-testevenement zorgt voor teleurgestelde reacties bij de hardcore fans van het attractiepark in Kaatsheuvel. ‘Dit is ontzettend zonde.’

En dus gaat het feest in Kaatsheuvel niet door. En dat is tegen het zere been van abonnementhouder en YouTube-vlogger Bart Baan. “Ik heb vanmiddag nog een rondje gefietst rondom de Efteling”, aldus de 17-jarige superfan uit Drunen. “Medewerkers waren de bloemetjes water aan het geven en de attracties aan het proefdraaien. Dat doet wel zeer, ja. De Efteling betekent veel voor mij en mijn kijkers. Dit is wel een klap."