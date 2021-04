Testevenementen lang niet altijd uitverkocht, maar iedereen hoopt op meer

Het Noordbrabants Museum (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

Je laten testen voordat je een evenement, museum of een attractiepark bezoekt. Op tientallen Brabantse plekken is dat mogelijk, maar lang niet overal is het een groot succes. De populariteit lijkt per sector te verschillen.

Voor het eerst in maanden druppelden maandag, dinsdag en woensdag enkele honderden bezoekers het Noordbrabants Museum binnen. 767 in totaal, terwijl er plek was voor 1900. En dat was best even slikken, geeft directeur Charles de Mooij toe. “We hadden op meer gehoopt. Het systeem met testen en testbewijzen is ook wat omslachtig.”

Dat zit zo: als je als Bosschenaar naar het museum toe wilde, moest je je intekenen en een negatief coronatestbewijs laten zien. De dichtstbijzijnde pilot-testlocatie ligt in Haaren, een kwartier met de auto verderop. En dan maar afwachten of je geen corona hebt. Veel moeite doen dus voor iets wat over een paar maanden misschien weer 'gewoon' kan. Dat is volgens De Mooij ook een verklaring voor het lage bezoekersaantal. “Dit is wat ons betreft niet voor herhaling vatbaar”, stelt de directeur.

Dat vindt ook 013 in Tilburg. Vanaf zondag zijn daar drie dagen lang 450 bezoekers welkom om zittend concerten van onder andere Eefje de Visser bij te wonen. Hier zijn wél alle kaarten uitverkocht, al gaat het ook hier om slechts een fractie van de totale zaalcapaciteit.

“Op lange termijn zien we het principe testen en dan naar binnen niet zitten”, zegt een woordvoerder van het poppodium. “We zien dit nu als een tijdelijke tussenweg.” Ook Tilburgers die hier weer eens een voorstelling willen bijwonen, hebben te maken met een testreishandicap. De testlocatie in Haaren ligt het dichtstbij.

En dan is er nog Holland Casino in Breda, dat zondag verdeeld over drie dagdelen in totaal 1200 mensen mag ontvangen. Ook hier staat ‘uitverkocht’ op de digitale aankondigingsbordjes. En ook hier geldt: een veel kleiner aantal dan normaal mag naar binnen.

Veel drempels dus, al zorgen de uitverkochte pilot-dagen in 013 en Holland Casino ook voor het nodige enthousiasme onder werknemers. “Die kunnen nu eindelijk weer doen wat ze leuk vinden. Al is dit testsysteem op lange termijn niet te doen”, stelt de woordvoerder van het gokbedrijf. De voorlichter van 013 sluit zich daar bij aan: “We hopen weer snel meer te mogen.”

Dat hangt echter af van coronacijfers die nog niet dalen en het onvoorspelbare overheidsbeleid. Uit één ervaring van het Noordbrabants Museum kunnen andere instellingen dan wél weer hoop putten. Directeur De Mooij: “De mensen die er waren, waren razendenthousiast.”

