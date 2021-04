Ramp met giftrein raakt Hans nog elke dag: 'Dat kan hier ook gebeuren'

Volgende Vorige vergroot 1/3

“Als het misgaat, vallen er honderden doden waarvan de helft nooit meer terug te vinden is.” Het zijn de indringende woorden van Hans de Boer uit Oudenbosch. Hij woont op een steenworp afstand van de spoorlijn waar dagelijks tientallen ketelwagons met brandbare en giftige stoffen overheen denderen. De Boer maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van de spoorlijn. Ook omdat hij zelf een dergelijke ramp van dichtbij heeft meegemaakt.

“Lpg, ammoniak, acrylnitril, noem maar wat op en het komt hier langs”, zegt de bewoner gelaten. Vorig jaar kwamen er 8004 ketelwagons voorbij, maar in 2030 mag dat aantal tot wel 40.000 zijn toegenomen. "Ze moeten er nu mee stoppen. Onmiddellijk!"

“Mensen beseffen niet dat we hier in een levensgevaarlijk gebied wonen”, zegt ook Gabriël van der Heijde uit Oudenbosch resoluut. Vanuit zijn keuken kan hij de giftreinen bijna aanraken. “Je moet dit niet willen. De overheid moet ons beschermen.

"De wijk zou een krater zijn geweest."

In 1989 kroop Oudenbosch al eens door het oog van de naald. Bij de Industrieweg ontspoorde destijds een fosfortrein. “Die is gelukkig niet ontploft. Als dat wel was gebeurd, dan zou de achterliggende wijk een krater zijn geweest”, weet Van der Heijde nog.

Een keteltrein die in 2013 in het Belgische Wetteren explodeerde, reed een half uur eerder nog door West-Brabant. Honderden mensen met ademhalingsklachten in Wetteren moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Twee slachtoffers kwamen om het leven.

“Ik heb er een vergiftiging aan overgehouden."

Hans de Boer uit Oudenbosch herinnert zich de ramp in België als de dag van gisteren. Als chauffeur gevaarlijke stoffen reed hij een dag na het ongeluk met zijn tankvrachtwagen naar de plek des onheils. Hij en zijn collega’s hadden de opdracht om het chemisch vervuilde bluswater af te voeren. Achteraf bleek dat hij door een gaatje in zijn laars in aanraking was gekomen met de ziekmakende cocktail.

“Ik heb er een acrylnitrilvergiftiging aan overgehouden en hier kom ik nooit meer van af. Ik heb moeite met bewegen en ben soms duizelig”, vertelt hij. Zijn baan als chauffeur was zijn lust en zijn leven. Hij was beresterk en kon naar eigen zeggen de hele wereld aan maar nu zijn er dagen dat hij door zijn klachten zijn bed niet uit kan komen.

"Er kan een wissel verkeerd staan."

De Boer: “Mensen denken dat het allemaal wel goed gaat met die treinen, maar ik heb gezien hoe het misging. Dat kan hier ook gebeuren. Er kan een wissel verkeerd staan of een stuk rails wegbreken. Dat is niet te niet te voorkomen of te voorspellen.”

Een rampenoefening of extra veiligheidsmaatregelen langs het spoor zijn volgens Gabriël van der Heijde en Hans de Boer de enige echte oplossing van het probleem. Volgens hen moet er een nieuwe ondergrondse goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Antwerpen komen. Ze doen daarom een dringend beroep op de Haagse politieke partijen om dit alternatief in het nieuwe regeerakkoord op te nemen.

"Al dat gelul dat ze alles hebben berekend, daar veeg ik mijn reet mee af."

“Het gaat om een investering van vier miljard euro voor een periode van honderd jaar. Dat is op de begroting van het ministerie een te verwaarlozen bedrag. De generaties na ons kunnen zich hier dan weer veilig voelen. Als er nu een beslissing wordt genomen, zijn de plannen over vijftien jaar uitgevoerd”, zegt Gabriel van der Heijde.

Hans de Boer: “De burgemeester moet nu de telefoon pakken en naar ProRail bellen. “Al dat gelul dat ze alles hebben berekend, daar veeg ik mijn reet mee af. Zoiets is niet te berekenen. Dat heb ik met eigen ogen gezien. Dit heeft zo’n impact. Je lost gewoon op. Zeg dat maar eens tegen de mensen.”

