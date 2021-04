Geen 538 Oranjedag, geen Efteling... dan gaat Luc maar een terrasje pakken

Luc liep twee evenementen mis en gaat nu voor 'hét terras' (privéfoto). vergroot

Het waren niet de dagen van Luc Verheijen uit Etten-Leur. Zo heb je kaartjes voor 538 Oranjedag in Breda en het Fieldlab-evenement in de Efteling. En zo gaat er een streep door beide evenementen. Dubbele pech voor Luc en zijn vrienden. Het gezellig weekend waarop ze hadden gehoopt, bleek een fata morgana.

Luc blikt in Brabant Vandaag nog even terug op de hectische dagen. "Met één miljoen aanvragen voor tickets voor 538 Oranjedag was de kans heel klein. Toch had ik samen met twee vrienden het geluk om er naartoe te mogen. We waren heel blij, helaas ging het feest niet door. Er werd geen vergunning gegeven."

Heel vervelend, maar Luc en zijn kornuiten hadden gelukkige meerdere ijzers in het vuur. “We zijn ook abonnementhouders van de Efteling. Dus ook daar hebben we ingeschreven voor het Fieldlab-evenement. Daar wisten we ook kaartjes voor te bemachtigen. Waarom zou het afgelast worden?"

Te weinig belangstelling, luidde het antwoord van de Efteling. "We hadden ook nog een bungalow afgehuurd om er een ouderwets gezellig weekend van te maken. Ik heb even gevloekt en in onze groepsapp was gisteravond volop reuring."

En nu? "Volgende week woensdag gaan de terrassen weer open. Ik moet me eigenlijk niet inschrijven, want dan gaat het verkeerd. Zeg nooit nooit. We gaan het zien.”

