Verwaarloosde wasbeer in kippenhok maakt het goed: 'Hij klautert al mee'

Het gaat naar omstandigheden goed met de wasbeer die twee weken geleden werd gevonden in een kippenhok in Vught. Dat vertelt Sharon van Offeren van Vooropvang de Maashorst. "Hij is mooi opgenomen in de groep." Het dier heeft de naam Eric gekregen, vernoemd naar de medewerker van de dierenambulance die het dier ving.

De wasbeer kwam twee weken geleden bij de vooropvang van Sharon terecht. Omdat het diertje er zo slecht aan toe was, bracht ze hem dezelfde avond nog naar een opvang in Someren. Sharon heeft nog regelmatig contact met de eigenares van die opvang.

"Het gaat heel goed met hem. Hij zit in een groep met dertien anderen en er mooi in opgenomen. De eerste avond werd hij op sleeptouw genomen door een ander mannetje. Inmiddels klautert hij met iedereen mee", vertelt Sharon.

"Hij is al behoorlijk wat aangekomen."

Toen de beer bij Sharon terechtkwam, ging het niet goed met hem. Hij was volgens haar zwaar verwaarloosd. Zijn vacht was in een slechte staat, hij had kale plekken en was extreem mager. Inmiddels gaat het beter met Eric.

"Hij eet en drinkt goed en wordt goed verzorgd, dus de wasbeer is snel weer in goede conditie. Hij is al behoorlijk wat aangekomen. Je kunt natuurlijk niet in twee weken tijd weer terug op het volledige niveau komen, dus hij is nog steeds mager. Maar hij doet het echt goed."

Ook de kale plekken zijn verdwenen. "Zijn vacht is nu heel mooi aan het worden. We denken dat die plekken er zaten door de stress", vertelt Sharon.

Wasbeer Eric blijft definitief bij de opvang in Someren. "Het is een hele fijne en vriendelijke wasbeer. Hij valt niet uit en je kunt zien dat het een heel tam dier is."

