Militairen veroorzaakten natuurbranden in Schijf en Vught

De branden van donderdag in natuurgebieden in Schijf en Vught zijn veroorzaakt door oefenende militairen. Op de Rucphense Heide in Schijf en de Vughtse Heide waren militairen aan het oefenen. In Schijf ontstond de brand door rookgranaten. De precieze oorzaak van de brand in Vught is niet bekendgemaakt.

Bij Rucphen waren militairen van het 42 Pantserinfanteriebataljon in Oirschot aan het oefenen. Toen de brand uitbrak staken de militairen de handen uit de mouwen om met vuurzwepen het vuur te bestrijden. Bij Vught waren de militairen al uren vertrokken toen de brand werd ontdekt. De brandweer had beide branden snel onder controle.

Vuurpotten

Volgens defensie zijn de rookgranaten oefenmunitie om de ‘vijand’ het zicht te ontnemen. Behalve rook komt er ook een vlam uit deze vuurpotten. Bij droogte en harde wind kan dit brand veroorzaken. Defensie bekijkt of het gebruik van rookpotten aangepast moet worden.

De Nederlandse oefenterreinen worden vanwege corona intensiever gebruikt. Normaal oefenen de militairen voornamelijk in het buitenland.

Veel rook

Donderdagmiddag braken kort na elkaar natuurbranden uit in Vught en Schijf. Op de Vughtse Heide ging een stuk bos en hei in vlammen op. Het zou gaan om een gebied van zo’n anderhalve hectare, ruim twee voetbalvelden.

Ook op de Rucphense Heide in Schijf woedde een grote heidebrand. Een flink deel van de heide stond in brand. Daarbij kwam veel rook vrij. Het vuurfront was ongeveer tweehonderd meter breed en de vlammen kwamen dicht in de buurt van een huis.

