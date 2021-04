Burgemeester Eindhoven: liever langer gewacht met versoepelingen

Burgemeester Jorritsma. vergroot

Burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost John Jorritsma had liever minstens een week gewacht met de versoepeling van de coronamaatregelen. "Het was mij een lief ding waard geweest om even te wachten tot het moment dat het écht mogelijk was om die eerste stap te zetten", zegt hij in het televisieprogramma WNL Op Zondag op NPO 1.

Janneke Bosch & ANP Geschreven door

Een groep intensivisten van Brabantse ziekenhuizen heeft aan het ministerie van Volksgezondheid, het bestuur van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) een brandbrief geschreven over de situatie op de intensive cares.

De artsen waarschuwen dat 'de Nederlandse bevolking niet lijkt te beseffen hoe dicht we ons momenteel bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt'.

"Het was me een lief ding waard geweest als we ten minste een week hadden gewacht."

Jorritsma zegt die zorgen te begrijpen: "We zitten bijna op de top van de curve, maar we zijn er nog niet. Daarom is het een kwestie van balans zoeken. Vanuit het Veiligheidsberaad spreken we met één mond, dus ik heb me loyaal opgesteld, maar ik heb er afgelopen maandag wel mijn zorgen over geuit."

Brabant was bij de eerste uitbraak het epicentrum van de coronacrisis. "Wat ik toen heb gezien, wil ik niet nog een keer meemaken. Het was mij dan ook een lief ding waard geweest als we ten minste een week hadden gewacht", aldus Jorritsma.

