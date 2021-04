Geen prik en geen pleister, want de lintjes worden uitgereikt

Wachten op privacy instellingen... Henny Matser en haar echtgenoot (foto: René van Hoof) Volgende Vorige vergroot 1/2 Lintjesregen in Brabant, zo ging dat

Topdrukte in de 61 Brabantse gemeenten, want de Koninklijke Onderscheidingen moeten worden uitgereikt. Burgemeesters zijn druk in de weer om de lintjesregen te laten landen. Burgemeester Houben van Nuenen bezocht onder meer Henny Matser die eigenlijk vandaag haar coronaprik zou krijgen. Burgemeester Van den Belt ging langs bij Arnold Arendsen, al 45 jaar fanatiek ehbo'er.

In Nuenen ging de burgemeester zelf op pad om de gelukkigen in zijn gemeente te verrassen. De eerste stop van burgemeester Houben was bij Henny Matser. Zij zou eigenlijk de deur uitgaan voor een vaccinatie, maar werd door haar echtgenoot met een smoesje thuisgehouden. Tot daar ineens de burgemeester op de stoep stond.

Ze kreeg haar lintje voor het vele vrijwilligerswerk dat ze doet, onder meer voor kinderen met een beperking in Ghana. Compleet verrast en met tranen in de ogen nam mevrouw Matser haar lintje in ontvangst.

Negentien lintjes in Steenbergen

“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen… ” Die woorden vielen veelvuldig in Steenbergen. Maar liefst negentien mensen in die gemeente kregen een lintje. Een recordaantal voor Steenbergen, vorig jaar werden er daar drie lintjes uitgereikt. Het maakt burgemeester Ruud van den Belt behoorlijk trots. “Die geweldige betrokkenheid, daar mogen we allemaal hartstikke trots op zijn. Dit zegt alles over onze gemeenschap.”

Een van die lintjes ging naar Arnold Arendsen, hij doet al 45 jaar vrijwilligerswerk bij de EHBO-vereniging. Hij houdt zich bezig met het verband en zit in het bestuur. "Dit is echt een erkenning van je werk", vertelt hij opgetogen. "Ik ben er hartstikke blij mee." Een groot feest kan niet door de coronamaatregelen, maar er is thuis zeker een gebakje op gegeten, zegt Arendsen.

Arnold Arendsen was een van de gelukkigen in Steenbergen (foto: René van Hoof) vergroot

Ondertussen is burgemeester Van den Belt druk met het uitreiken van de rest van de lintjes. "Het vergt nogal wat gepuzzel", vertelt hij. Om iedereen binnen de maatregelen een lintje te kunnen geven. Zeker als het er zoveel zijn als in Steenbergen. Want dat is écht wel bijzonder, vindt hij. "Je krijgt niet zomaar een lintje tegenwoordig, dat krijg je niet cadeau."

Veel van de gedecoreerden hebben al tientallen jaren vrijwilligerswerk gedaan. "Dan zie je bij sommigen een traantje over de wang, en dan heb ik zelf ook moeite om mijn traantjes binnen te houden."

In deze video kun je zien wat er nodig is om ervoor te zorgen dat iemand een lintje krijgt:

