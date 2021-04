Marleen is de jongste met een lintje: 'Ik heb altijd mensen willen helpen'

Marleen Mulder heeft een lintje gekregen (foto: René van Hoof) vergroot

Ze is de jongste Nederlander die maandag een lintje heeft gekregen. Marleen Mulder (35) uit Tilburg kreeg van burgemeester Weterings de versierselen overhandigd omdat ze zich al de helft van haar leven inzet voor jonge mensen met een handicap.

Ze weet hoe het is om te leven met een handicap. Marleen kreeg al op jonge leeftijd de diagnose oogkanker. De behandeling daarvoor kostte haar een goed deel van haar zicht én ze werd slechthorend door de bestralingen die ze moest ondergaan. Toen ze tien jaar was, werd er kanker in haar knie geconstateerd, waardoor ze haar onderbeen verloor. Ondanks die beperkingen, zet ze zich al jaren in voor jonge mensen met een handicap.

"Ik ben wel beperkt, maar alles is mogelijk."

Dat begon toen ze een jaar of twaalf was, vertelt Marleen, in een lotgenotengroep. “Toen merkte ik dat ik niet de enige was. En dat je anderen kunt helpen. Ik weet niet beter dan dat ik van jongs af aan geprobeerd heb om anderen te helpen.”

En anderen helpen, dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn, vindt Marleen. “Plat gezegd, ben ik geen normaal persoon: ik ben slechthorend, slechtziend en slecht ter been”, legt ze uit. “Maar juist daarin wil laten zien: wat je kan, dat moet je pakken.” Want er kan veel meer dan je denkt, vindt ze. “Ik ben wel beperkt, maar alles is mogelijk. Ik kan wel als een kasplantje voor het raam gaan zitten, maar het leven is veel meer dan dat. Al is het maar bij de bushalte elkaar begroeten.” Het is niet moeilijk om een beetje lief voor elkaar te zijn, vindt Marleen. "Ik heb gemerkt: je kunt iedereen een fijne dag bezorgen, door jezelf maar een klein beetje in te zetten."

"Ik ben niet vaak sprakeloos, maar vandaag wel."

Al is het leven ook voor iemand die zo positief is ingesteld als Marleen, ook niet altijd gemakkelijk. “Natuurlijk heb ik ook slechte dagen en slechte momenten. Maar dat is de balans. Alleen maar goede dagen is ook een saai leven. Je hebt juist ook de slechte momenten nodig om het goede te kunnen waarderen.”

Met haar 35 jaar is Marleen de jongste gedecoreerde van Nederland. Dat vind ze zelf ook wel bijzonder. “Ik had gedacht dat er wel meer jongeren zouden zijn, maar nu voel ik me helemaal vereerd”, zegt ze. Sowieso was de onderscheiding een enorme verrassing. “Ik ben eigenlijk niet vaak sprakeloos, maar vandaag wel. Ik heb er gewoon geen woorden voor.”

