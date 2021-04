Niemand vervolgd voor racistische spreekkoren FC Den Bosch - Excelsior

Ahmad Mendes Moreira werd racistisch bejegend. (Foto: OrangePictures) vergroot

Niemand wordt vervolgd voor de racistische spreekkoren rondom de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior in 2019. Volgens het Openbaar Ministerie staat wel vast dat er racistische uitlatingen gedaan zijn, maar kan niet worden bewezen wie wat geroepen heeft. Een woordvoerder noemt dit besluit 'teleurstellend' en 'frustrerend'.

Het incident speelde zich af tijdens de wedstrijd FC Den Bosch – Excelsior op 17 november 2019. Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira kreeg tijdens de wedstrijd de volle laag van een aantal Bossche aanhangers. Het duel werd enige tijd gestaakt en de spreekkoren zwengelden een nationaal racismedebat aan. Politie en justitie hadden hun vizier gericht op twee mannen, van wie ook herkenbare beelden openbaar gemaakt zijn.

Volgens de aanklager staat als een paal boven water dat die middag racistische spreekkoren van de tribunes rolden. Maar verdachten vervolgen, dat blijkt onmogelijk. "De vraag is wat er precies door wie is gezegd. Alleen een vermoeden hebben is niet voldoende om iemand te vervolgen. Je hebt hard bewijs nodig en daaraan ontbreekt het in deze zaak simpelweg", stelt het OM.

Liplezers ingezet

In het onderzoek zette Justitie onder anderen liplezers in om te achterhalen wie wat geroepen heeft. Hun conclusie was echter niet eenduidig, waardoor direct bewijs ontbreekt.

Het onderzoek sluiten zonder verdachten te vervolgen, is 'treurig', stelt de behandelend officier van justitie. “Dit onderzoek is voor ons afgesloten en het is treurig dat onduidelijk is gebleven wie zich die middag zo schandelijk, kwetsend en strafbaar heeft gedragen. De impact van deze woorden mag niet onderschat worden. Wij hebben Ahmad Mendes Moreira vanmiddag verteld over de resultaten van ons onderzoek en ook hij begrijpt dat voor een succesvolle vervolging voldoende bewijs noodzakelijk is.”

Stadionverboden

Inhoudelijk vindt voetbalclub FC Den Bosch niets over het besluit van het Openbaar Ministerie. "Als er geen bewijs is, dan houdt het op. Dat wil niet zeggen dat we niks tegen racisme doen'', reageert een woordvoerder. ''Zo hebben we vanavond een gesprek met de gemeente over dit onderwerp. En we blijven als club scherp op dit soort misstanden."

Na het incident legde de club zelf een aantal stadionverboden op aan supporters. Dat ging niet specifiek om racistische uitlatingen, maar om 'algemeen wangedrag', zoals het gooien van bekers bier.

'Vervelend, maar begrijpelijk'

Excelsior laat weten het vervelend te vinden dat er geen vervolging in zit. "Maar het is niet anders, we kunnen er niets aan veranderen. Het verhaal is uitgelegd aan Ahmed (Mendes Moreira red.). Voor hem is het heel vervelend, want hij is het slachtoffer in deze zaak. Dan wil je vervolging, maar het is begrijpelijk dat het niet gelukt is."

Den Bosch-trainer bedreigd

Rondom deze wedstrijd deed voormalig FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven aangifte. Hij werd die dag toegevoegd aan een WhatsApp-groep en is daarin bedreigd. In die zaak heeft het OM wel hard bewijs kunnen verzamelen. "De schuldigen hebben een boete gekregen van tweehonderd euro en voor ons is de zaak daarmee afgedaan.”

