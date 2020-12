Twee supporters van FC Den Bosch gezocht voor racistisch gejoel bij wedstrijd tegen Excelsior

In elk geval twee supporters van FC Den Bosch worden ervan verdacht tijdens de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior vorig jaar discriminerende opmerkingen te hebben gemaakt naar een speler van Excelsior. Dit blijkt volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie uit bestudering van de beelden van de racistische spreekkoren tijdens de wedstrijd. De toeschouwers, twee mannen, staan duidelijk op beeld.

Uit bestudering van de beelden, onder meer met de hulp van liplezers, zijn volgens hem in elk geval deze twee mannen naar voren gekomen. De beelden van de twee worden maandag in opsporingsprogramma Bureau Brabant uitgezonden in de hoop dat zij zich melden of dat iemand ze herkent.