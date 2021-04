Wim (72) ligt 5 weken in het ziekenhuis en roept op: 'Hou je aan de regels'

Wim in het Catharina Ziekenhuis. vergroot

Wim van Elten uit Eindhoven heeft een duidelijke boodschap: "Alle jongeren en mensen in Brabant, houd je aan de regels! Niet versoepelen en zorg dat het goed komt!" En hij kan het weten, hij ligt nu vijf weken in het Catharina Ziekenhuis met corona, waarvan vier op de ic.

Toen hij naar het Eindhovense ziekenhuis moest en wist dat hij corona had, dacht hij: "Haal ik het wel? Heb ik ze (zijn familie, red.) voor het laatst gezien?" Gelukkig haalde Wim het en is hij nu aan het revalideren. Maar de vijf weken ziekenhuis hakken er wel in.

"Als iemand graag op een terras zit, ben ik het wel."

Wim is faliekant tegen versoepelingen, zegt hij tegen Omroep Brabant. "Als je weet dat de ic’s hartstikke vol zitten, dat code zwart er bijna aan komt. We moeten er niks meer bij hebben." Toch snapt hij dat mensen behoefte hebben aan meer vrijheid. "Als iemand graag op een terras zit, ben ik het wel!"

Wim is nu coronavrij maar hij kon helemaal niets meer:

Code zwart is dichtbij in de Brabantse ziekenhuizen en Wim realiseert zich dat dit voor hem slecht nieuws had kunnen zijn. "Ik moet er niet aan denken dat ik dan misschien niet geholpen kon worden. Dan was ik er nu heel anders aan toe geweest."

"Ik moet een aantal dingen zelf kunnen voor ze me naar huis brengen."

Hoewel hij van de ic is, kan Wim nog niet naar huis. Ook als hij uit het ziekenhuis ontslagen wordt, moet hij nog hard werken voor het zover is. "Ik ga eerst naar een verzorgingstehuis met revalidatie, dat zijn we nu aan het bekijken."

Voor hij naar zijn eigen huis mag, moet hij eerst een aantal dingen zelf kunnen. Hij moet zelf naar de wc kunnen en zelf de trap oplopen. En wanneer hij dan weer naar huis mag is afhankelijk van zijn succes. Voor hem is het nu wel duidelijk: het is niet zomaar een griepje.

