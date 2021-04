KNVB: 'Geen vervolging voor racistische spreekkoren is heel frustrerend'

De KNVB vindt het 'heel vervelend en frustrerend' dat niemand kan worden vervolgd voor de racistische uitlatingen tijdens de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior in 2019. Dat laat de voetbalbond weten nadat justitie maandag bekendmaakte niemand voor de rechter te brengen.

Reactie FC Den Bosch Ook de clubleiding van FC Den Bosch vindt het 'teleurstellend' dat het onderzoek niet heeft geleid tot straffen. "Het is natuurlijk teleurstellend dat dit de uitkomst is als je met elkaar zo lang bezig bent geweest", zegt algemeen directeur Rob Almering. "Maar we begrijpen ook dat je op basis van vermoedens niet iemand kan vervolgen. Daar is hard bewijs voor nodig. Het is jammer dat het daaraan ontbreekt, ondanks de inzet van vele specialisten."

Reactie Excelsior

Excelsior laat weten het vervelend te vinden dat er geen vervolging in zit. "Maar het is niet anders, we kunnen er niets aan veranderen. Het verhaal is uitgelegd aan Mendes Moreira. Voor hem is het heel vervelend, want hij is het slachtoffer in deze zaak. Dan wil je vervolging, maar het is begrijpelijk dat het niet gelukt is."