Zoon (22) slaat zijn vader dood met een klauwhamer: 7 jaar cel

Onderzoek bij het huis van vader en zoon De Vlieger (foto: Raymond Merkx). vergroot

De 22-jarige zoon van gemeenteraadslid Jack de Vlieger uit Sint-Michielsgestel moet zeven jaar de cel in. Dat bleek donderdag bij de rechtbank in Den Bosch. Hij doodde zijn vader augustus vorig jaar door met een klauwhamer op hem in te slaan.

De zoon barstte in tranen uit bij het horen van de straf. Justitie had eerder 15 jaar cel geëist voor moord. Volgens de rechter kan niet bewezen worden dat er sprake was van een vooropgezet plan. Daarom is hij veroordeeld voor doodslag, waarop lagere straffen staan dan moord.

Het gemeenteraadslid werd op 22 augustus dood gevonden in de garage van zijn huis aan de Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel. Op het lichaam zijn schedelbreuken, ribbreuken, een klaplong en ernstig bloedverlies vastgesteld. Zijn zoon werd dezelfde avond nog aangehouden.

'Een hel'

De zoon bekende die avond in augustus meteen. Hij heeft zijn daden daarna ook nooit ontkend. Tijdens de zeer emotionele rechtszaak twee weken geleden, vertelde hij jarenlang geterroriseerd te zijn door zijn vader. “Hij maakte mijn leven tot een hel”, zo zei de zoon toen. Ook had de dader al langer last van zelfmoordneigingen.

De jongeman zei zijn vader te hebben gedood na een ruzie eerder die dag over zijn eetstoornis. De zoon weigerde een boterham op te eten. Het slachtoffer zou vervolgens tegen zijn zoon hebben gezegd dat die maar beter zelfmoord kon plegen.

Douchen

De opmerking bleek de druppel: alle opgekropte emotie kwam erdoor naar buiten. Hij wachtte zijn vader op na een bezoekje aan de milieustraat en sloeg op hem in met de klauwhamer. Daarna ging hij douchen. Toen zijn vader daarna nog geluid bleek te maken, sloeg hij weer op hem in.

De onverwachte dood van De Vlieger maakte veel los. Hij was ruim veertig jaar betrokken bij de Partij van de Arbeid en was bondsbestuurder bij de FNV. Het zorgde dan ook voor geschokte reacties vanuit de buurt, vakbond en ook de politiek. Jack de Vlieger is 64 jaar oud geworden.

LEES OOK:

Onderzoek bij het huis waar de dode man werd gevonden (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het condoleanceboek en een foto van Jack de Vlieger (foto: gemeente Sint-Michielsgestel). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.