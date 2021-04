Waarschuwing: droogte zorgt voor verhoogd risico op natuurbranden

Donderdag woedde een heidebrand in Schijf (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Het is alweer weken droog in onze provincie. Dat betekent dat het risico op natuurbranden groot is. De brandweer waarschuwt daarom in de hele provincie sinds dinsdag extra alert te zijn op het ontstaan van brand in natuurgebieden.

"Ook in tijden van droogte blijven bezoekers uiteraard welkom om een bezoek te brengen aan de natuur", stelt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dinsdag. "We vragen je wel om extra op te letten en verdachte zaken te melden." Een boodschap die ook de Brandweer Brabant-Noord heeft.

Op de actuele natuurbrandrisicokaart van Nederland blijkt inmiddels dat in heel Brabant fase 2 geldt voor het risico op natuurbranden. Deze risicofase betekent, naast de oproep aan iedereen om extra op te letten, ook dat de brandweer extra alert is op natuurbranden.

Dat het risico op natuurbranden reëel is, bleek bijvoorbeeld afgelopen donderdag. In de Rucphense Bossen in Schijf woedde een grote heidebrand. Ook op de Vughtse Heide was het raak. In beide gevallen werden de branden veroorzaakt door oefenende militairen.

Voorkom natuurbrand: wat kun je doen?

Rook liever niet in het natuurgebied. Doe je het toch, maak je sigaret dan zorgvuldig uit voordat je hem weggooit. Let op of er misschien een rookverbod geldt.

Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de zon op schijnt kan namelijk brand veroorzaken.

Ga je barbecueën, maak je een kampvuur of heb je een vuurkorf aangestoken? Houd je dan aan de regels die in het gebied gelden.

Let op waar je de auto neerzet. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als je de auto in droog, hoog gras wegzet, kan dat daardoor in brand vliegen.

Parkeer niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.

Wat kun je doen als er een natuurbrand is?

Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.

Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand jou inhaalt.

Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.

Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

