Omstreden avondklok geldt niet meer

De avondklok telde in de nacht van dinsdag op woensdag af naar halfvijf. Op dat moment liep de avondklok af die op zaterdag 23 januari werd ingesteld om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vanaf die zaterdag moest iedereen binnenblijven tussen negen uur in de avond tot en met halfvijf in de ochtend.

Alleen mensen met een ontheffing mochten in die tijden wel op straat komen. De hond na negen uur uitlaten was toegestaan. Ook maaltijdbezorgers mochten de straat op om hun bestellingen af te leveren. Mensen die zonder verklaring of hond op stap gingen riskeerden een boete van 95 euro.

De maatregel kon rekenen op veel weerstand. Al ver voordat hij uiteindelijk toch werd ingevoerd was er kritiek. De maatregel zou disproportioneel zijn en de vrijheid van mensen te veel inperken.

Het instellen van de avondklok viel niet bij iedereen in goede aarde. In Eindhoven liep op de eerste dag een demonstratie tegen de maatregel uit de hand. De sfeer in de binnenstad van Eindhoven was grimmig. Honderden relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Agenten werden bekogeld met stenen. Gebouwen in het centrum en het treinstation raakten zwaar beschadigd. Enkele tientallen verdachten werden opgepakt.

Twee dagen later was het ook raak in Den Bosch. Opnieuw daagden demonstranten de politie uit. Dat leidde tot avondklokrellen waarbij enkele winkels, onder meer Primera en een filiaal van Jumbo, werden geplunderd. De ochtend na de rellen verzamelde een grote groep Bosschenaren zich in de binnenstad om te helpen met het opruimen. Ook in Den Bosch werden er in de weken daarna tientallen verdachten opgepakt.

Om mensen iets meer lucht te geven, het ingaan van de zomertijd en omdat de coronacijfers nog geen aanleiding gaven om te versoepelen werd de avondklok verlengd en verruimd. Vanaf 31 maart begon de avondklok een uur later: tien uur in de avond.

Ondanks de nog oplopende besmettingscijfers maakte het kabinet bij de persconferentie van 20 april toch bekend de avondklok vanaf 28 april af te schaffen. Daarnaast mogen onder meer de terrassen weer open en krijgen winkels weer meer ruimte om klanten te ontvangen. Het kabinet neemt hiermee een 'verantwoord risico'.

De politie heeft sinds de invoering van de avondklok bijna 92.000 boetes uitgedeeld.

