Vier avondklokrelschoppers uit Den Bosch krijgen celstraffen tot een half jaar. Ook moeten de mannen schadevergoedingen betalen. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch woensdag. Ironisch genoeg werden ze veroordeeld op de dag dat de avondklok voor het eerst niet meer geldt.

Een 19-jarige man plunderde tijdens rellen in januari een friettent, een carnavalswinkel, de Jumbo en de Primera. De rechter legt hem een celstraf op van tien maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De rechter houdt er rekening mee dat de jongen alles heeft ontkend.

Fiets omgegooid De twee andere mannen stonden voor de rechter voor wat kleinere vergrijpen. Een man van twintig trok met de groep mee door het centrum en gooide een fiets om. Hij krijgt drie dagen celstraf en een werkstraf van zestig uur. De straf valt wat lager uit, omdat hij volgens het jeugdrecht wordt behandeld. Volgens deskundigen is hij namelijk 'een onrijpe en kinderlijke jongeman'. Als hij nog een keer iets strafbaars doet, moet hij nog eens 27 dagen brommen.

Een andere 20-jarige man legde een verkeersbord op de weg zodat de politie er niet langs kon. Hij heeft zijn celstraf van 44 dagen al uitgezeten in afwachting van de zaak. Daarom hoeft hij nu niet meer de cel in. Als hij nog een keer de fout in gaat, hangt hem wel nog eens 76 dagen boven het hoofd.