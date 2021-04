Coronanieuws: Kuipers: 'Avondklok heeft geen enkel effect gehad'

09.10

Na een coronajaar met op het werk de hoogste verzuimcijfers sinds vele jaren is het ziekteverzuim in de eerste drie maanden van 2021 in een aantal sectoren licht gedaald. In het onderwijs en bij de overheid was het aantal verzuimdagen, na een piek, weer vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2020. In de zorg bleef het verzuim onverminderd hoog, vergelijkbaar met de eerste drie maanden van vorig jaar toen de Arbo Unie in zorginstellingen 40 procent meer verzuimdagen telde.