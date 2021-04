Met ijskoude voeten op het terras: ‘We moeten de middenstand steunen'

Wachten op privacy instellingen... Deze familie uit Amsterdam genieten van het terras ondanks de regen en kou (foto: Noël van Hooft) Volgende Vorige vergroot 1/2 De terrassen staan er donderdagmiddag een beetje triest bij op de tweede dag van de heropening.

Het is donderdagmiddag koud en grijs in Oisterwijk. De terrassen staan er dan ook een beetje triest bij op de tweede dag van de heropening. Onder warmtelampen en dekentjes zijn nog een wat fanatieke terrasgangers te vinden maar de lege stoelen overheersen op de terrassen aan De Lind. ‘’Dit is eigenlijk niet rendabel om open te zijn. Toch doen we het voor de gasten’’, vertelt Joyce van Lieve Lente.

Het is twee uur als de regen met bakken uit de hemel komt en het kwik niet verder stijgt dan zeven graden. De tafeltjes onder warmtelampen zijn gevuld, verder zijn de tafeltjes leeg in Oisterwijk.

''Het geeft een knus gevoel zo onder een dekentje.’’

Een familie uit Amsterdam zit wat te eten op een leeg terras. ‘’We zitten hier helemaal alleen. We zijn hier op vakantie en wilden toch ergens wat gaan eten’’, reageert Eva. ‘’Gelukkig hebben we een warmtelamp.’’ Ze hadden liever binnen gezeten maar dat mag volgens de huidige coronaregels niet.

‘’Telkens je eten meenemen naar het vakantiehuisje wordt ook zo saai. We moeten een beetje genieten van onze vakantie’’, vertelt Alastair. De twee dochters van het stel vinden het wel lekker buiten. Zo vindt de jongste, Emily, het nog best warm op het terras. ‘’En het geeft een knus gevoel zo onder een dekentje’’, vult Sarie aan.

''Een beetje diehard, gewoon gaan.''

Annemarie uit Berkel-Enschot zit een terrasje verderop met haar man een soepje te eten. ‘’Lekker onder de warmtelamp, lekker een warm soepje, een warme maaltijd. Het is gewoon genieten.’’ Een dagje eerder naar het terras was geen optie voor Annemarie. ‘’Vandaag is mijn man jarig, we hadden afgesproken om te gaan. Een beetje diehard, gewoon gaan. En is het geen min twintig graden, het is gewoon lekker.’’

Dominique en Frederique genieten onder een warmtelamp en dekentje (foto: Noël van Hooft) vergroot

Met een dikke jas aan en een roze dekentje over de benen zitten Dominique en Frederique te genieten van een latte macchiato. ‘’De regen houdt ons niet tegen om naar het terras te gaan’’, concludeert Dominique.

Haar buurvrouw knikt instemmend. ‘’Wat zou ons tegenhouden? We zitten hier droog en we hebben een dekentje.’’ Gisteren hebben ze niet kunnen genieten van het zonnetje en twintig graden. ‘’Toen moesten we werken, helaas. Maar het is heerlijk op het terras. Gewoon weer even mensen kijken en genieten.’’

‘’Ik heb ijskoude voeten.’’

Twee andere dames zitten te lunchen bij Lieve Lente. Ondanks de naam is de lente ver te zoeken onder de luifel. ‘’Ik heb ijskoude voeten’’, zegt Agnes lachend. ‘’Maar toch is het genieten.’’ Getwijfeld om te gaan heeft ze niet. ‘’Weer of geen weer, we gaan.’’ En daar is haar vriendin Els het helemaal mee eens: ‘’We moeten de middenstand steunen.’’

Medewerkster Joyce is dan ook blij met de twee dames. ‘’Het is eigenlijk niet rendabel om open te zijn met dit weer. Toch doen we het voor de gasten.’’ Het is voor haar pijnlijk om het lege en natte terras te zien. ‘’Het valt tegen. We kunnen het weer niet regelen helaas, dus we moeten het ermee doen.’’ Voor elke horecaondernemer was dit de angst: één dagje mooi weer en daarna regen en kou.

De horecaondernemers in Oisterwijk kijken nu vooruit naar het weekend, dan wordt er weer wat beter weer voorspeld. En daar hopen Agnes en Els ook op: ‘’Dit is voor herhaling vatbaar, met zon.’’

Natte tafels, lege stoelen. Het beeld donderdagmiddag op de terrassen (foto: Noël van Hooft) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.