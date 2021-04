Fransman ramt onder invloed politiewagens en krijgt negen maanden cel

De auto werd klemgereden (foto: politie). vergroot

Een Fransman moet negen maanden de cel in, omdat hij met zijn auto op de snelweg A16 zeker drie politiewagens heeft geramd. Dit gebeurde tijdens een achtervolging in februari dit jaar. De inwoner van de Franse stad Lyon reed 220 kilometer per uur in een gestolen auto. Er raakte niemand ernstig gewond.

De man van 34 erkende dat hij onder invloed van harddrugs en alcohol was. Hij wilde zich per se niet laten aanhouden en reed zigzaggend, zo verklaarde hij bij de rechtbank in Breda, om politiewagens te ontwijken. Poging tot doodslag of zwaar lichamelijk letsel kan volgens de rechter niet worden bewezen, wel hebben agenten grote risico's gelopen. De rechter bepaalde overigens ook dat de man voor een jaar zijn rijbewijs moet inleveren.

Levensgevaarlijke capriolen

De politie zag die dinsdagavond een gestolen auto rijden op de A16 bij de Moerdijkbrug. Daarom kreeg de bestuurder een volgteken. Maar de man wilde niet stoppen en hij ramde de politieauto die naast hem reed. Hierbij bleef het niet, want zeker vier keer botste hij bewust tegen een politiewagen. Ook werd via de vluchtstrook verkeer met hoge snelheid ingehaald.

Bij Breda werd de wagen van de man uit Lyon door de politie ingesloten. In een poging te ontsnappen, raakte de Fransman in de slip. Vervolgens kon hij tegen de vangrail worden klemgereden en opgepakt.

