Stickers en flyers voor 'vrijheidsfeest' in Breda, maar wie zit erachter?

Al een tijdje hangen ze in de binnenstad van Breda: stickers die een 'vrijheidsfeest' op het Chasséveld aankondigen, aanstaande zondagmiddag. Ook zijn er flyers voor uitgedeeld. Wie erachter zit, is onduidelijk. Ook bij de gemeente Breda en de politie. Er is geen vergunning voor een feest aangevraagd en ook geen demonstratie gemeld.

Op meerdere plekken in de stad hangen ze: knalrode stickers met een geel randje. Erop te lezen is: 'Het vrijheidsfeest 2021. Breda, 14.00 tot 16.00, Chasséveld. Vrijheid, liefde, geen dictatuur, 2 mei'. In kleine lettertjes eronder staat: 'Grondwet artikel 9, vrijheid van vergadering en betoging'. Die toevoeging doet vermoeden dat met de stickers niet zozeer een feest, maar een demonstratie of protest wordt 'beloofd'.

En inderdaad, betogen is een grondrecht. Maar het moet dan wel ruim van tevoren gemeld worden bij de gemeente, in Breda 72 uur. En dat is niet gebeurd, laat een woordvoerder weten: "De gemeente is hier niet van op de hoogte gesteld, en er is geen aanvraag voor dit bevrijdingsfeest ontvangen."

En ook: "Evenementen zijn overigens in verband met corona niet toegestaan. Indien er iets wordt georganiseerd, een evenement of een betoging zonder toestemming, kan en zal de gemeente hierop handhaven."

De woordvoerder van Breda laat weten dat de stickers niet onopgemerkt zijn gebleven. En ook de politie heeft de aankondiging op de radar, laat de persvoorlichter van dienst weten. "Ja, het is bekend bij ons dat ze in de stad hangen. Ook zijn er flyers uitgedeeld, onder meer in de wijk Brabantpark. De organisatie is onbekend. Het is dan altijd afwachten hoe groot het wordt."

Twee keer kat- en muisspel binnen een week

En dat zal niet helemaal lekker voelen in Breda, te meer omdat de stad onrustige dagen achter zich heeft liggen. Afgelopen zaterdag, op de dag dat aanvankelijk het feest Oranjedag 538 als testevenement op het Chasséveld zou plaatsvinden, had de politie in de stad de handen overvol. Het evenement zelf werd een kleine week eerder afgeblazen, burgemeester Paul Depla gaf geen vergunning.

Maar op zaterdag kwamen alsnog grote groepen jongeren naar de binnenstad. Een urenlang kat- en muisspel ontvouwde zich. Uiteindelijk werden zo'n tweehonderd mensen op de bon geslingerd, moest de ME een groepje agenten te hulp schieten dat door jongeren belaagd werd en werden achtereenvolgens de Havermarkt en Valkenbergpark ontruimd.

En ook Koningsdag verliep niet helemaal zoals gehoopt. De gemeente verklaarde achteraf dat het uit de hand liep, doordat bezoekers 'met andere bedoelingen' naar de stad waren gekomen. Ze gedroegen zich vervelend naar beveiligers en er waren vechtpartijen met andere groepen.

Toen de ME die dag het Valkenbergpark en later de binnenstad ontruimde, ontstond er wederom een grimmige tango tussen rebellerende mensen in de stad en de politie. Er was zelfs een noodverordening nodig: horeca-afhaalpunten, slijterijen en supermarkten in een deel van Breda moesten op slot. Ook was er daar een verbod op het drinken en bijhebben van alcohol en geluidsinstallaties.

En nu hangen er dus her en der in de stad stickers met de aankondiging van een 'vrijheidsfeest', waarvan niemand lijkt te weten hoe serieus dat is. Overigens hangen exact dezelfde stickers, enkel met een andere feestlocatie erop, ook in Groningen, Amsterdam en Utrecht.

Een woordvoerder van de gemeente Groningen, waar een feest wordt aangekondigd in het plaatselijke Stadspark, zegt: "We hebben geprobeerd in contact te komen met de organisatie, maar dat is niet gelukt. We zijn er niet achter gekomen wie het zijn, ook niet na contact met de gemeente Amsterdam. We houden het online in de gaten en dat doen we ook dit weekend in de stad zelf."

Breda heeft geen contact gehad met de andere gemeenten waar stickers zijn geplakt. Onduidelijk is of Amsterdam en Utrecht wel een 'organisator' in het vizier hebben of anderszins meer weten, die steden reageerden nog niet op vragen van Omroep Brabant.

Er lijkt ook in Breda weinig anders op te zitten dan de boel in de gaten houden en zien of er zondag iets gebeurt op het Chasséveld of elders in de stad. Hoe de politie omgaat met de 'belofte' op de stickers, wordt niet bekendgemaakt. Maar met een politiebureau aan het Chasséveld en een melding van de stickers in de politiesystemen, lijken extra rondjes surveilleren een zekerheidje.

De woordvoerder van de politie: "We hebben er zicht op, zitten er bovenop. In principe hebben we een normale inzet, maar mocht de burgemeester erom vragen, dan kunnen we altijd ingrijpen."

