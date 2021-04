Gedoopt met een zachte G, Guus Meeuwis heeft eigen tulp in Keukenhof

Wachten op privacy instellingen... Guus doopt zijn eigen tulp (foto: Keukenhof). Volgende Vorige vergroot 1/2 Guus Meeuwis heeft eigen tulp in Keukenhof

Hij zal nog maar net bekomen zijn van het alom geprezen koningsdagconcert met de Streamers bij Paleis Noordeinde, of opnieuw stond er boven de rivieren een hoogtepuntje voor hem op het programma: in bloemenpark Keukenhof in Lisse doopte Guus Meeuwis zijn eigen tulp.

Een eigen tulp, zo vinden ze bij het internationaal bekende bloemenpark Zuid-Holland, past uitstekend bij de indrukwekkende carrière van Guus Meeuwis. Het is een cadeautje voor zijn 25-jarig jubileum. Afgelopen herfst mocht Guus Meeuwis in de Efteling ook al uitpakken voor zijn jubileum: watershow Aquanura werd daar voor de gelegenheid voorzien van Guus-liedjes.

Een eer

Guus had volgens Keukenhof vooraf duidelijk ideeën over 'zijn' tulp: blauw of oranje moest 'ie wezen. Geheel in stijl van zijn jubileumtour, die hij in 2020 had willen houden. Het werd oranje. "Dit is een indrukwekkende tulp", aldus Guus. "Het is een eer om een tulp vernoemd te krijgen."

Het grote publiek moet nog even wachten voor er aan de Guus-tulp gesnuffeld kan worden. Keukenhof was dit jaar slechts een aantal dagen open voor bezoekers als onderdeel van de proef Testen voor Toegang. "We laten het bloemenpark nu op andere manieren aan de wereld zien. Via video’s, televisieprogramma’s en ook via deze tulpdoop."

Jan Marijnissen ging Guus voor

Ook voormalig SP-voorman en vader van Lilian Marijnissen kreeg ooit zijn eigen bloem in het park. Net als Swinkels Family Brewers, de brouwer van Bavaria uit Lieshout,die een eigen gele tulp groeien in de Keukenhof.

