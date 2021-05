Gewonde zeearend is genoeg opgeknapt en besluit zelf te ontsnappen

Foto: Vogelrevalidatiecentrum Zundert. vergroot

De zwaargewonde zeearend die in april werd gevonden is voldoende aangesterkt. Ze is zelfs zo ver opgeknapt dat ze zelf heeft besloten om te vertrekken. Nog voordat haar verzorgers haar weer vrij konden laten, is ze ontsnapt. Dat laat het vogelrevalidatiecentrum in Zundert weten.

Janneke Bosch Geschreven door

Het ging al elke dag iets beter met de gewonde zeearend die half april werd gevonden. Uit röntgenonderzoek was gebleken dat ze geen inwendig letsel had en ook haar poot gebruikte ze steeds beter.

"Het enige dat ze heeft achtergelaten is een flink gat in de kooi."

Ze had bij het revalidatiecentrum al een grotere kooi gekregen, omdat het alweer lukte om zelf stukken vis te eten. “Met deze vooruitgang waren we al van plan om haar op korte termijn los te laten”, schrijft het revalidatiecentrum. “Helaas dacht zij daar hetzelfde over.”

Woensdagavond was de zeearend namelijk ineens nergens meer te vinden. “Het enige dat ze heeft achtergelaten is een flink gat in het gaas bovenin de kooi.”

"Het betekent dat ze genoeg spierkracht heeft om te overleven in de natuur."

En hoewel de organisatie het jammer vindt dat ze de zeearend niet zelf los hebben kunnen laten, is het eigenlijk heel goed nieuws dat ze zelf is ontsnapt, zo schrijven ze. “Voor ons een goed teken, gezien ze dus genoeg spierkracht heeft gehad om los te breken en dus genoeg spierkracht heeft om weer zelf te kunnen jagen en te overleven in de natuur.”

