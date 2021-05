Coronanieuws: minder patiënten in Brabantse ziekenhuizen

12.25

Actiegroep Nederland in Verzet is zondag begonnen met een protestmars door Amsterdam. De honderden demonstranten willen met 'The Walk of Freedom' hun standpunt tegen onder meer de coronamaatregelen duidelijk maken. De betogers maken dan een ronde over onder meer de Dam, het Rembrandtplein, het Leidseplein en het Spui. Uiteindelijk moet de optocht eindigen op de Dam. Op Facebook hadden ongeveer tweeduizend mensen gezegd dat ze geïnteresseerd zijn in het evenement. Er zijn veel Nederlandse vlaggen te zien en sommige demonstranten zijn op de fiets. Ook is er veel politie op de been.