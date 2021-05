Brand Werkendam onder controle, zoektocht naar vermisten kan nog uren duren

Foto: Noël van Hooft vergroot

De brand in een bedrijf en het er boven gelegen appartementencomplex aan de Beatrixhaven In Werkendam is onder controle. Dat liet de Veiligheidsregio zondagmiddag rond kwart voor vier weten. Vanwege de hitte en vlammen en rook op verschillende plaatsen is het nog niet mogelijk om het pand in te gaan om te zoeken naar slachtoffers. Het complex moet eerst afkoelen en daarna kan er een begin worden gemaakt met het verwijderen van de gevel.

Zodra de gevel is verwijderd kan er gezocht worden naar de drie bewoners, die worden vermist. Volgens de Veiligheidsregio moet dat zorgvuldig gebeuren en zal het zoeken uren in beslag nemen.

Mogelijk drie slachtoffers

De Veiligheidsregio vermoedt dat er drie mensen om het leven zijn gekomen bij de uitslaande brand die uitbrak in het appartement aan de Beatrixhaven in Werkendam. De slachtoffers zouden arbeidsmigranten zijn.

Het appartement waar de brand uitbrak, is verwoest. Het appartement bevindt zich boven een timmer- en interieurbedrijf in de scheepsbouwbranche. Daar wordt met veel hout gewerkt. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

