Willy en René feliciteren Ajax: 'Maar ze hebben niet van PSV gewonnen'

"Oppermachtig waren ze. En ze hebben gewoon goed gespeeld." Met die woorden feliciteren Willy en René van de Kerkhof maandagochtend in het programma WAKKER! Ajax met het behalen van het landskampioenschap. Ze sluiten zich daarmee aan bij de felicitaties van presentator Koen Wijn. René benadrukt nog wel even dat hij het leuk vindt dat het Ajax deze competitie niet is gelukt van PSV te winnen.

Het zal nu voor PSV in de woorden van Willy 'nog een hele kluif worden' om de tweede plek veilig te stellen. De Eindhovenaren zullen hiervoor de resterende drie wedstrijden moeten winnen. Het gaat dan om de wedstrijden tegen Willem II (uit), PEC Zwolle (thuis) en FC Utrecht (uit). Een conclusie waar René zich helemaal bij aansluit. "Het verschil met AZ is immers maar één punt", benadrukt hij.

"Kampioensfeest Ajax: er hadden van mij wel honderdduizend fans mogen staan."

Waar de gebroeders het niet over eens zijn, is het kampioensfeest dat Ajax zondag na afloop van de wedstrijd tegen FC Emmen (4-0) bij de Johan Cruijff ArenA vierde met 12.000 aanhangers. Wat Willy betreft 'hadden er wel 100.000 fans mogen staan'. "Natuurlijk je moet je aan de regels houden. Maar je kunt niet zeggen over drie weken: nu gaan we een kampioensfeest vieren." René daarentegen noemt het feest 'een schande'. "Het had niet mogen gebeuren", zegt hij.

Over de wedstrijd van PSV zondag tegen sc Heerenveen (2-2) zijn beiden kort. "Het was schandalig slecht", zegt René. Hij laakt vooral de instelling van de Eindhovenaren in de eerste helft. Willy omschrijft zijn gevoel bij de eerste goal van sc Heerenveen van Halilovic: "Onze verdedigers lopen terug. Hij kan vrij schieten. Waarom loopt niemand naar hem toe? Ik kan dat niet volgen."

"RKC Waalwijk en Willem II gaan het nog moeilijk krijgen."

Behalve de spanning of het PSV gaat lukken de tweede plek vast te houden, zit de spanning voor de Brabantse clubs ook vooral onderin. Daar waar zowel RKC Waalwijk als Willem II vecht om in de Eredivsie te blijven. RKC verloor zaterdag van AZ (1-3) en Willem II redde het niet bij FC Utrecht (3-2).

René denkt dat beide clubs 'het nog moeilijk gaan krijgen'. Concurrent FC Emmen gaat in zijn woorden met twee thuiswedstrijden voor de boeg tegen FC Groningen en sc Heerenveen nog wel wat puntjes scoren en ook VVV-Venlo schrijft hij nog niet af.

