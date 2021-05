Na 250 dagen is de brand in de Waalrese politiek nog steeds niet geblust

vergroot

Waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Waalre maakt zich ernstig zorgen over de toestand van de lokale politiek. Hij verwacht weinig heil van de cultuurverandering in de huidige gemeenteraad. Dat schrijft Boelhouwer in een brief aan de commissaris van de Koning, nadat hij 250 dagen geleden werd aangesteld om de brand in de Waalrese politiek te blussen.

Hoewel die Waalrese politiek sinds Boelhouwers aanstelling volgens hem iets beter functioneert, maakt de waarnemend burgemeester zich grote zorgen om de politieke cultuur die heerst in de gemeente. Hij constateert dat niet alle leden van de gemeenteraad hun rol en positie kennen. Volgens Boelhouwer gaat de politieke strijd vaak over niet-inhoudelijke zaken, wat de cultuur niet ten goede komt.

"Ook het taalgebruik, respect voor elementaire vergaderregels en een correcte wijze van met elkaar omgaan zijn tot op de dag van vandaag geen vast gebruik in de vergaderingen van de gemeenteraad", schrijft Boelhouwer ook. "Het is met andere woorden moeilijk een cultuurverandering te bewerkstelligen als de 'dragers' van de cultuur al lang en tot op de dag van vandaag deel uitmaken van diezelfde raad. Informateur Tjeenk Willink parafraserend: wat in 20 jaar in Waalre is ontstaan krijg je niet in 20 weken veranderd."

Politieke bloedarmoede

Daarnaast zou de politiek te veel gedomineerd worden door raadsleden die al vaak van politieke post of partij zijn gewisseld. Van nieuw politiek elan is amper sprake en dat leidt volgens Boelhouwer tot 'politieke bloedarmoede'. "Het kringetje van mensen waaruit partijen kunnen putten om volwaardige politieke lijsten samen te stellen is te beperkt, Ik heb er met veel inwoners over gesproken, maar het meest gehoorde antwoord is dat mensen er niet aan moeten denken om hun kostbare vrije tijd aan het gekissebis in het politiek theater van Waalre te moeten besteden. Dit alles leidt tot een ernstige vorm van politieke bloedarmoede."

Daarbij is volgens Boelhouwer de hoeveelheid politieke partijen die actief zijn in de gemeente problematisch. Zo zijn er 8 partijen voor 17 zetels in de gemeenteraad.

Weinig heil in verandering

Ondanks een aantal lichtpuntjes, verwacht Boelhouwer 'weinig heil' in een politieke cultuurverandering. Hij hoopt dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 tóch een omslag gemaakt kan worden in de politieke cultuur van Waalre. Dat zou moeten gebeuren door fusies van politieke partijen die politiek gezien dicht bij elkaar liggen en nieuwe namen op de kieslijsten. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, zal moeten blijken.

Boelhouwer blijft tenminste tot aan de gemeenteraadsverkiezingen aan. Hij werd vorig jaar aangesteld door toenmalig commissaris van de Koning Wim van de Donk om orde op zaken te scheppen in Waalre. Hij moest een oplossing zoeken voor de voortdurende problemen tussen voormalig burgemeester Jan Brenninkmeijer, vier wethouders en de gemeenteraad. Zo kwam er een voltallig nieuw college van burgemeester en wethouders, die niet gebonden zijn aan politieke partijen in Waalre.

