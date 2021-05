Harde kern eert verongelukte supporter Jayden (12) tijdens Willem II-PSV

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Actie voor verongelukte supporter Jayden (12) tijdens Willem II-PSV

De harde kern van Willem II-supporters eert tijdens de wedstrijd Willem II - PSV de verongelukte Jayden van Lieshout (12). In het stadion wordt dan een sfeeractie gehouden voor de jonge supporter. "Wat er precies gaat gebeuren, houden we nog even geheim. Maar dat het speciaal gaat worden, is zeker", vertelt Brian, een vriend van Jayden's familie.

De familie van Jayden is de afgelopen dagen overspoeld met steunbetuigingen. “Alle steun doet ons echt heel erg goed”, zegt Wendy, de moeder van Jayden. “We vinden het heel fijn dat er zoveel mensen meeleven in Tilburg. Dat voelt echt heel speciaal.”

Wendy’s moederhart is gebroken. “Jayden fietste altijd met die rotfiets van hem heel Tilburg door. Ik zei altijd: ‘Jongen, kijk nou toch uit!’. Mensen vonden me altijd al zo voorzichtig. Maar Jayden was nu eenmaal iemand die eerst deed en dan pas nadacht. Jayden had al deze aandacht fantastisch gevonden. Dit had hij echt zo gewild", lacht zijn moeder door haar tranen heen.

"We hopen dat mensen de familie massaal komen steunen"

"Hier in Tilburg wordt het de week van Jayden", stelt de familie van het 12-jarige jongetje. De komende dagen zal familie samen met de harde kern van Willem II alles op alles zetten om het leven van het jonge supportertje te eren.

Zaterdag verzamelen nabestaanden van Jayden zich bij het stadion van Willem II. Om 19.00 uur start daar een stille tocht door de stad naar de plek des onheils. Zondag volgt de sfeeractie van de harde kern tijdens Willem II - PSV.

Maandag zal de harde kern van Willem II samenkomen bij Gasterij de Commanderie, waar een toesprak wordt gehouden voor Jayden. Om half elf zal daar vervolgens de uitvaart van Jayden plaatsvinden.

"Laten we ervoor zorgen dat hij de aandacht krijgt die hij verdient."

"Iedereen is welkom. We hopen dat mensen de familie massaal komen steunen", aldus Brian. "Jayden stond heel graag in de belangstelling. Laten we er dan ook met z'n allen ervoor zorgen dat hij de aandacht krijgt die hij verdient."

