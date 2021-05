Coronanieuws: zwangere vrouwen staan achteraan in de rij voor vaccinaties

05.00



Directeur Dirk Lips van Libema - dat onder meer eigenaar is van safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek - roept op dierenparken te heropenen. Dat schreef hierover een open brief en een brief die hij aanbiedt aan minister Carola Schouten. "Waar in stadsparken mensen ongecontroleerd dicht op elkaar zitten en bossen en stranden volstromen met dagjesmensen, bieden wij gecontroleerde ruimte. We nemen alle hygiënemaatregelen in acht en dankzij de tijdsloten kunnen we alle bezoekers reguleren." Een van de voorwaarden is voor Lips wel dat er niet van tevoren getest moet worden op het coronavirus.