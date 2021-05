Waalrese politiek 'teleurgesteld' over timing van brief Boelhouwer

Het gemeentehuis in Waalre (foto: Tonnie Vossen) vergroot

De gemeenteraad van Waalre is niet te spreken over de manier waarop waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer onlangs zijn zorgen uitte over de toestand van de lokale politiek. De fractievoorzitters zeggen in een gezamenlijke brief aan Boelhouwer teleurgesteld te zijn over de timing van zijn boodschap en willen zo snel mogelijk met hem in gesprek.

Boelhouwer schreef in een brief aan de commissaris van de Koning zich grote zorgen te maken om de politieke cultuur die in de gemeente heerst. Hoewel de Waalrese politiek sinds Boelhouwers aanstelling volgens hem iets beter functioneert, constateert hij dat niet alle leden van de gemeenteraad hun rol en positie kennen.

Volgens de waarnemend burgemeester gaat de politieke strijd vaak over niet-inhoudelijke zaken, wat de cultuur niet ten goede komt. Daarnaast zou de politiek te veel gedomineerd worden door raadsleden die al vaak van politieke post of partij zijn gewisseld.

"Wij vinden het jammer dat we de brief niet een dag eerder hebben gezien dan de pers", licht Suzan van de Goor-Gelens, fractievoorzitter van het CDA in Waalre, toe. De politica herkent zich in een groot deel van de zorgen die Boelhouwer uit, maar had liever van tevoren een stukje duiding gehad.

Jo Claessen van Aalst Waalre Belang (AWB) sluit zich daar bij aan. "De inhoud van de brief was voor ons als raad een verrassing. We hadden verwacht dat we van tevoren geïnformeerd zouden worden."

Ook de timing van de brief roept vragen op bij de raad. De harde bevindingen daarin doen geen goed aan het imago van de raad, vindt Claessen, vooral niet met de gemeenteraadsverkiezingen aan de horizon. "We zijn een cursus gestart voor mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap", legt hij uit. "Ik vind dat dit nu niet stimuleert om in de raad van Waalre plaats te nemen."

