Fatale brand Werkendam blijkt ongeluk, familie slachtoffers ingelicht

Bij de brand kwamen drie mensen om het leven (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). vergroot

De fatale brand in Werkendam waarbij afgelopen zondag drie arbeidsmigranten uit Litouwen om het leven kwamen, was een ongeluk. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. De politie sluit een misdrijf dus uit, de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

De slachtoffers zijn mannen van 21, 31 en 53 jaar oud. De families in hun thuisland zijn inmiddels ingelicht. De lichamen zijn vrijgegeven, maar de slachtoffers zijn nog niet onderweg naar Litouwen. De mannen laten allemaal een gezin na.

De brand in het appartement boven het bedrijf Hoogendoorn aan de Beatrixhaven in Werkendam brak zondagochtend rond acht uur uit. Het vuur sloeg over naar het timmer- en interieurbedrijf in de scheepsbouwbranche. De drie Litouwse medewerkers van een bedrijf dat met Hoogendoorn samenwerkt, kwamen daarbij om het leven.

Geld ingezameld

Voor de slachtoffers werd geld ingezameld met een crowdfundingsactie. “Ze krijgen er hun familieleden niet mee terug, we hopen ze zo toch een beetje te steunen”, zei directeur Dick Hoogendoorn eerder tegen Omroep Brabant. "Het waren goede jongens. Dit is een tragedie, het is verschrikkelijk voor de nabestaanden."

Vlaggen halfstok

De brand in de Beatrixhaven is hard aan gekomen bij de inwoners van Werkendam. In het dorp hingen donderdag de vlaggen halfstok. Het initiatief is een idee van Bert Versluis uit Werkendam. Ook op alle gebouwen van de gemeente Altena hing de vlag halfstok.

