Honderden mensen bij stille tocht voor verongelukte Jayden (12)

Vele honderden mensen lopen zaterdagavond mee met een indrukwekkende stille tocht voor Jayden (12) uit Tilburg. De jongen kwam dinsdag om het leven bij een ongeluk op de kruising van de Broekhovenseweg en de Ringbaan-Zuid.

De tocht begon om zeven uur bij het stadion van Willem II, de club waar Jayden enorm fan van was. De tocht begon met veel vuurwerk en rode fakkels. Veel mensen hadden bloemen bij zich. Die werden later allemaal op de plek van het ongeluk gelegd.

Layla Hamad (14) is een van de vele jongeren die zaterdagavond bij elkaar zijn gekomen. Ze vertelt waarom ze graag bij de stille tocht wilde zijn: “Uit respect. We kennen Jayden alleen via via maar uit respect, we willen laten zien dat we erom geven.”

"Jayden was heel mijn hart."

Jean-Paul Bernabela zegt: “Het is belangrijk dat we de ouders steunen. Ik heb zelf ook kinderen en dit zal je zelf maar overkomen. Het is prachtig dat iedereen meewerkt hieraan, dat we bij elkaar kunnen komen en ons verdriet kunnen delen. Zijn zoontje zegt: “Jayden was heel mijn hart”, waarop papa zegt: “Jayden was zijn maatje.”

Patricia Tuerlings denkt dat Jayden de grote opkomst geweldig had gevonden. “Ik ken de familie via de basisschool. De jongen zelf heeft contact met mijn kinderen. Maar ik ken vooral de familie.” Ze wilde er graag bij zijn zaterdagavond. Mascha Essens vult aan: “Dit is een schrik voor Tilburg. Het is belangrijk dat we de familie en de mensen eromheen steunen.”

De bedoeling was in eerste instantie om met één groep naar de plek van het ongeluk te gaan. Vanwege de grote drukte veranderde dit plan. Om beter afstand te kunnen houden werd een erehaag gevormd, waar de familie doorheen liep. Vervolgens sloten mensen uit de erehaag om de beurt aan in de stoet. Op de plek van het ongeluk was een stiltemoment.

Vanwege de coronaregels heeft de gemeente Tilburg de Ringbaan-Zuid afgesloten tot negen uur. Op die manier kunnen bezoekers volgens de gemeente voldoende afstand houden.

Ongeluk

Het tragische ongeluk gebeurde dinsdagmiddag om vijf uur. Het jongetje werd geschept door een auto. Hij is later die dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Het overlijden van Jayden maakt veel los. Zeker driehonderd mensen kwamen woensdagmiddag al bijeen om bloemen, kaarsjes en knuffels te leggen bij de plek van het ongeluk. Ook komende zondag vindt een eerbetoon plaats. De harde kern van Willem II houdt dan een sfeeractie tijdens de wedstrijd Willem II - PSV. Wat ze precies gaan doen, is nog geheim.

Uitvaart

Maandag zal de harde kern van Willem II samenkomen bij Gasterij de Commanderie, waar een toespraak wordt gehouden voor Jayden. Om halfelf zal daar vervolgens de uitvaart van Jayden plaatsvinden.

