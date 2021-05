Brabant walhalla voor schuurtjesdieven en vooral in deze plaatsen

Inbrekers kunnen makkelijker de schuur in komen dan het huis. (Foto: pexels.com) vergroot

Brabantse schuurtjes zijn populair onder inbrekers. Ze werden afgelopen winter vaker doelwit van inbrekers dan gemiddeld in Nederland. Vooral in Oss was het vaak raak. Dat blijkt uit cijfers de politie die Independer analyseerde.

Fieke Nobel Geschreven door

Gemiddeld werden in Nederland afgelopen winter per 10.000 huishoudens 8,4 schuurtjes opengebroken, maar in onze provincie is dat soms wel een kwart hoger. In Oss werd maarliefst 180 keer vaker dan gemiddeld een schuurtje opengebroken.

In deze zes plaatsen vond de helft van alle inbraken in Brabantse schuurtjes plaats:

1. Tilburg (214 inbraken)

2. Oss (96 inbraken)

2. Eindhoven (96 inbraken)

4. Breda (78 inbraken)

5. Bergen op Zoom (63 inbraken)

6. Roosendaal (60 inbraken)

Elektrische fietsen

Wat er precies uit die schuurtjes wordt meegenomen, houdt de politie niet bij. Maar omdat Independer tussenpersoon is voor verzekeringen, hebben ze wel een idee, zegt verzekeringsexpert Eelko van Dijk: "Elektrische fietsen zijn toch wel de favoriet. Er zijn er steeds meer en we zien dat het aantal meldingen van diefstallen van die fietsen toenemen."

Ook noemt Van Dijk de barbecues. "Er staan steeds meer dure barbecues in de schuurtjes."

Corona

Ondanks dat door corona veel mensen veel vaker thuis zijn, steeg het aantal inbraken in schuurtjes afgelopen winter. De schuren, garages en boxen werden 12 procent vaker open gebroken. "Overdag zit iedereen achter zijn computer, maar inbrekers hebben toch geld nodig. Schuren zijn een makkelijker doelwit", zegt Van Dijk

De oplossing voor de aantrekkelijke schuurtjes voor inbrekers zijn betere sloten. "Probleem is dat het met de sloten op deuren van woningen de goede kant op gaat maar op schuurtjes zit vaak een makkelijker te openen slot."

