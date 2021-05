Reisbranche hoopt op groen licht, met of zonder vaccinatiepaspoort

Anouk Verhoeven en Terry van den Berg (eigen foto). vergroot

Komen er versoepelingen in de reisbranche? Terry van den Berg uit Tilburg, eigenaar van reisbureau The Travel Club, hoopt op een datum vanaf wanneer er misschien gereisd kan worden. Dat wil ook branchegenoot Marc van Deursen, directeur van Prijsvrij Vakanties in Den Bosch. Hij ziet de toekomst ondanks alles hoopvol tegemoet.

Hans Janssen & Agnes van der Straaten Geschreven door

Beide ondernemers kunnen nauwelijks wachten op het moment dat het licht op groen wordt gezet. Van den Berg: “Het is al vijf over twaalf, we moeten echt weten waar we aan toe zijn.”

"Dit is te weinig voor ons."

“De consument en de commercie kunnen niet langer wachten. Ik zie dat er gezocht wordt naar vakantielocaties om de zomer door te brengen, maar vooralsnog wordt alleen geboekt voor later dit jaar. En dat is te weinig voor ons. Dit is dramatisch”, vertelt de 58-jarige Tilburger. Met het reisbureau, dat hij met zijn vrouw Anouk Verhoeven runt, biedt hij trips naar de meest uiteenlopende bestemmingen aan.

Branchegenoot Van Deursen schetst een iets rooskleuriger beeld: ”We zien echt dat de afgelopen twee weken de omzet significant toeneemt. Er wordt serieus geboekt, een aanloop naar de ontwikkeling waarin de teugels los worden gelaten. De signalen zijn heel gunstig.”

"Overname van D-reizen zal niet lang meer duren."

Ondertussen heeft Van Deusen het enorm druk met de mogelijke overname van D-reizen, een reisorganisatie die de coronapandemie niet heeft overleefd. Vorige week werd bekend dat zijn online reisbureau serieus in de markt is voor een overname. Van Deursen: “Het zal niet zolang meer duren of het wordt duidelijk of de elfhonderd medewerkers van D-reizen en hun kantoren overgenomen gaan worden.”

Voor de gehele reissector is het afgelopen jaar geen vetpot geweest. “Ik kom weliswaar in aanmerking voor die Tozo-uitkering, maar ondertussen hebben we al onze reserves opgemaakt”, aldus Van den Berg. De Tilburger trok vorig jaar de aandacht met een poging om de kleine zelfstandigen in de reisbranche een hart onder de riem te steken.

"Ik benijd Mark Rutte en Hugo de Jonge niet."

Het is één van de vele sectoren in ons land waar bedrijven het enorm lastig hebben. Van den Berg beseft dat: “Ik benijd Mark Rutte en Hugo de Jonge echt niet. Ik heb er grote bewondering voor hoe ze het land in deze coronatijd leiden.” Woorden waarin Van Deursen zich kan vinden.

“Maar alles staat nu op rood, waarom wordt niet per land gekeken wat er mogelijk is om er vakantie te gaan vieren? Nu weet ik ook wel dat niet elk land op toeristen uit ons land zit te wachten, maar als iedereen zijn of haar gezond verstand gebruikt, kan er veel”, is de stellige overtuiging van Van den Berg, die geruime tijd nodig vreest te hebben om financieel ‘de oude’ te worden.

Van Deursen: “Ik verwacht dat er dinsdag een signaal gaat komen dat er voor de zomer weer wat mogelijk is. Het blijft wel even spannend wat de invulling gaat worden met het vaccinatiepaspoort.”

"Mensen staan te popelen om op reis te gaan."

“Ik heb liever dat we nog een paar maanden met wat restricties moeten werken en dan ook echt overal vanaf zijn. Beter dan dat we na de zomer weer in de problemen komen: dat kan de reisbranche zich niet permitteren. Wat ik om me heen merk, is dat mensen staan te popelen om weer op reis en naar een mooi strand kunnen gaan."

