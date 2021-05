Indringende woorden voor slachtoffers van fatale brand in Werkendam

Directeur Dick Hoogendoorn hield een toespraak (beeld: Hoogendoorn/Facebook). Slopen gevel begonnen (Foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 Directeur Dick Hoogendoorn hield een toespraak (beeld: Hoogendoorn/Facebook).

Timmer- en interieurbedrijf Hoogendoorn uit Werkendam heeft in een bijeenkomst stilgestaan bij het verlies van drie medewerkers bij de fatale brand. Directeur Dick Hoogendoorn sprak rake woorden. “Wat achterblijft is een leegte die nooit meer kan worden gevuld.”

Op de Facebookpagina van het bedrijf staat een korte video van de bijeenkomst. “Afscheid. De dood leert ons dat het leven oneerlijk is. En ook bestaat uit verdriet en gemis. Maar herinneringen raken we nooit meer kwijt. En in liefde nemen we afscheid.”

Bij de brand ruim een week geleden kwamen drie mannen uit Litouwen om het leven. De slachtoffers (21, 31 en 53) werkten voor een bedrijf dat samenwerkt met het timmer- en interieurbedrijf in Werkendam. De mannen woonden in een appartement boven het getroffen bedrijf.

Al 43.000 euro gedoneerd

Alle mannen laten een gezin in Litouwen achter. Voor de nabestaanden van de slachtoffers is een doneeractie gestart. Daar is al ruim 43.000 euro gedoneerd.

De fatale brand laat diepe sporen na in Werkendam. Er is veel verdriet. Op verschillende plekken in de gemeente werden vlaggen halfstok gehangen.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat het om een ongeluk gaat.

Bekijk hier de video van de afscheidsbijeenkomst:

