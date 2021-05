Veel verdriet na fatale brand in Werkendam: 'Maar we gaan door'

Enorme schade na de verwoestende brand. (Archieffoto: SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

Nog geen week geleden sloeg het noodlot toe met een verwoestende brand bij zijn timmer- en interieurbedrijf in Werkendam, waarbij drie mannen om het leven kwamen. Het verdriet is groot, de schade aanzienlijk. Toch blijft directeur Dick Hoogendoorn strijdbaar. "Het is moeilijk te bevatten, maar we gaan door. Ook dankzij de hulp van andere bedrijven."

De brand ontstond zondagochtend in een appartement boven het bedrijf dat scheepsbetimmeringen maakt. Al snel werd voor het lot van de drie mannen uit Litouwen gevreesd. Tegen de avond werden de lichamen gevonden. De slachtoffers (21, 31 en 53) werkten voor een bedrijf dat samenwerkt met Hoogendoorn Maritieme betimmeringen en Interieurbouw.

Er is veel verdriet bij Hoogendoorn en zijn medewerkers. Afgelopen maandag werd er met het hele personeel stilgestaan bij het verlies. "De impact is groot, maar we zetten samen de schouders eronder", aldus de directeur.

Vooral het kantoorgedeelte lijkt door de brand verwoest, maar hoewel de productiehal en de machines grotendeels gespaard bleven, kwamen sommige werkzaamheden toch stil te liggen. Toch kan al het werk gewoon doorgaan, zegt Hoogendoorn. "We hebben veel hulp aangeboden gekregen van andere bedrijven. Orders die in gevaar kwamen, zijn overgenomen door ondernemingen in Breda en Zwijndrecht."

"Het is overweldigend om te ervaren hoeveel mensen ons willen helpen. Mede daardoor kan alles doordraaien, en lukt het ons om met zo min mogelijk vertraging toch te kunnen leveren."

Bij Hoogendoorn werken 130 mensen. Ondanks de grote schade is iedereen volop aan het werk. "En degenen voor wie de werkzaamheden stilliggen, die worden momenteel ingezet door andere bedrijven", aldus Hoogendoorn. Hij gaat ervan uit dat het een jaar gaat duren voordat alle schade is hersteld en zijn bedrijf weer als vanouds kan draaien.

De politie liet vrijdag weten dat er geen opzet in het spel is bij de brand. Er wordt uitgegaan van een ongeluk. De directeur weet nog niet wat de oorzaak is.

