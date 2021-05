Vuurwerkexplosie bij huis was volgens de bewoonster 'een bewuste aanslag'

Wachten op privacy instellingen... De boel wordt opgeruimd en er worden schotten voor de kapotte ruiten gezet. Politie in het huis na de explosie (foto: Iwan van Dun / SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/3 'Het was een aanslag', zegt bewoner na explosie bij haar huis

De explosie van vuurwerk bij het huis van een gezin aan de Zustersteeg in Heusden was 'geen ongeluk, maar een bewuste aanslag'. "Ze hebben vuurwerk tussen het raam gestopt. Ze wilden het naar binnen gooien." Dat zegt de bewoonster die op dat moment met haar kinderen en haar vriend een film aan het kijken was. De explosie vond dinsdagavond vlak voor middernacht plaats.

De kinderen zijn volgens de moeder 'oké'. Alleen de oudste is volgens haar nog niet bekomen van de schrik. Na de explosie bracht ze hen bij iemand anders in veiligheid.

"Ze hebben vakantie dus we konden het wat later maken. Kamperen met matrassen voor de tv", vertelt de moeder woensdagochtend tegen onze verslaggever. "Het raam stond op een kier. We hoorden opeens wat sissen en daarna zagen we een enorme flits." Volgens haar vriend gebeurde dat precies tijdens een explosie in de film. "Het leek wel 4D."

"Aan één kant ben ik nog altijd doof. Ik hoor een piep in mijn oor."

De schrik zit er woensdagochtend nog goed in bij het stel. Door de explosie klapten het raam aan de voorkant en nog twee ramen er volledig uit. Heel het huis ligt vol glas.

De vrouw beschermde direct haar kinderen. "Ik sprong meteen op mijn jongste en daardoor heb ik glas in mijn gezicht gekregen. Aan één kant ben ik nog altijd doof. Ik hoor een piep in mijn oor." Haar vriend kreeg een deel van het hang- en sluitwerk tegen zijn gezicht.

Het stel hoorde de dader na de explosie vluchten op een motor. Volgens hen reed de politie de dader in zijn vlucht vast, maar kon hij vervolgens toch nog ontkomen. Ze hebben wel zijn motor gevonden, zo heeft de politie de twee verteld.

De politie laat woensdagochtend weten dat er nog geen verdachte is opgepakt. Of het hier gaat om een gerichte actie wordt volgens een woordvoerder nog onderzocht. De explosie is veroorzaakt door zwaar vuurwerk, laat ze ook weten.

Volgens een buurman zou er bij het huis wel vaker wat aan de hand zijn. Elke maand gebeurt er volgens hem wel iets. Woensdagochtend zijn er schotten voor de kapotte ruiten gezet. Ook werd de ravage opgeruimd die door explosie was veroorzaakt.

