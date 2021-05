Luchtbuks Ria krijgt een kinderboek: 'Zulke mensen geven de wereld kleur'

De cover van 'Oma Luchtbuks'. vergroot

Dat de Tilburgse Luchtbuks Ria een fenomeen is, wisten we natuurlijk al lang. Maar nu krijgt de 100-jarige Ria van Dijk een eigen kinderboek 'Oma Luchtbuks'. Schrijfster Barbara Scholten: “Ik hoop dat kinderen tijdens het lezen denken: ik wil ook zo’n oma."

Met haar 100 jaar is Ria van Dijk een inspiratie voor velen. Zo ook voor kinderboekenschrijfster Barbara Scholten. Op 29 mei overhandigt zij haar boek 'Oma Luchtbuks' aan mevrouw Van Dijk. “Onaangepaste mensen geven de wereld kleur. Ik hoop dat kinderen denken als ze dit lezen: ik wil ook zo’n oma!”

"Stel nou dat je zo’n oma hebt, Els? Een oma die erop los knalt? Hoe zou dat dan zijn voor een kind?"

Twee jaar geleden las Barbara voor het eerst over Luchtbuks Ria. “Ik scrolde voorbij een bericht op mijn tijdlijn. Ria was ziek en zou haar geliefde kermis missen. Dat fascineerde mij”, lacht ze. “Wat maakt het uit dat je een jaar niet naar de kermis gaat? En die leeftijd ook: wat doet zo’n oude vrouw op de kermis?”

Een paar maanden later ging Barbara het gesprek aan met Els van Egeraat, die het boek illustreerde. “We zaten op een rondvaartbootje tijdens een auteursuitje en hadden het erover. Zo van: ‘Stel nou dat je zo’n oma hebt, Els? Een oma die erop los knalt? Hoe zou dat dan zijn voor een kind?’ Kort daarna schreef Barbara een verhaallijn en leverde die in bij haar uitgever. En zo geschiedde.

“Mevrouw Van Dijk is een heel vrijgevochten type, net als de oma in het boek. De oma in het verhaal is volledig onaangepast."

De hoofdrolspeelster zelf kijkt nergens meer van op. “Ik heb intussen zoveel in de krant gestaan, dat ze mij wel kennen,” vertelt Ria nuchter. “Toen ik vorig jaar 100 werd, was het zo druk! En dat terwijl ik helemaal niemand had uitgenodigd.”

Schrijfster Barbara kan niet wachten om mevrouw Van Dijk te ontmoeten. “Ik wil haar heel graag het eerste exemplaar overhandigen. Ik ben nu alvast een kaartje aan het schrijven met daarop de boodschap dat we elkaar binnenkort gaan ontmoeten.”

vergroot

En waar het boek over gaat? “Mevrouw Van Dijk is een heel vrijgevochten type, net als de oma in het boek. De oma in het verhaal is volledig onaangepast. Ook heb ik er allerlei andere rare snuiters bij bedacht.”

In Oma Luchtbuks wordt Lina onverwacht achtergelaten bij haar oma op een verlaten camping in Frankrijk. Haar oma, die ze nooit heeft ontmoet, blijkt twee bijzondere hobby’s te hebben: opkomen voor mensen die in de problemen zitten én schieten met haar luchtbuks.

LEES OOK:

Luchtbuks Ria kan toch schieten op haar 100e verjaardag

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.