5 dagen in quarantaine om bij de Songfestivalfinale te mogen zijn

Wouter Hardy (foto: Tom van den Oetelaar). vergroot

Je moet er wat voor over hebben om vanuit de green room de finale van het Eurovisie Songfestival mee te maken. Wouter Hardy uit Den Bosch, componist van het Zwitserse liedje, moet maandag vijf dagen in quarantaine om zich op de finaledag aan te mogen sluiten bij de Zwitserse delegatie.

Omdat hij in de ‘bubbel’ zit van een buitenlandse delegatie, gelden er voor Wouter strenge voorwaarden. Zaterdag heeft hij een PCR-test, om te checken of hij geen corona heeft. Daarna gaat hij van maandag tot en met vrijdag in quarantaine en mag hij niemand zien: “Dus ik heb allemaal boeken gekocht en ik ga maar thuis oefenen op m’n gitaar om mezelf een beetje nuttig te maken.”

“Echt bizar dat ik in mijn eigen land in quarantaine moet.”

Op de finaledag van het songfestival vertrekt hij met de trein naar Rotterdam: “Daar word ik opgehaald en krijg ik weer een PCR test. Het is echt bizar dat ik in mijn eigen land in quarantaine moet, terwijl ik niet eens de grens overga. En Nederlandse pers loopt het perscentrum in en uit. Maar omdat ik in de bubbel van een land zit, zijn ze extra voorzichtig, zodat ik de artiest niet kan aansteken.”

Dat laatste zou in het geval van Zwitserland ook echt heel vervelend zijn, want het lied dat Hardy in zijn Bossche studio in elkaar zette, zit bij de kanshebbers om de wedstrijd te winnen. Hardy produceerde twee jaar geleden het winnende lied Arcade voor Duncan Laurence en hij lijkt ook dit jaar hoge ogen te gaan gooien.

“Van eerste naar vijfde, da’s wel een beetje zuur natuurlijk.”

Hoewel: Tout l’univers van zanger Djon’s Tears zakt wel in de peilingen. Stond hij bij de lancering van het lied trots bovenaan bij de bookmakers, vrijdag vlak na de tweede repetitie zakt hij naar de vijfde plek: “Van eerste naar vijfde, da’s wel een beetje zuur natuurlijk. Ik weet niet waar het allemaal aan ligt. Het zal van de repetities afhangen. Ik zag beelden voorbijkomen waarop Djon op een witte kubus staat. Vond ik niet retesterk.” Oorspronkelijk zat Djon achter een piano. Dat ze daar vanaf zagen, snapt Hardy wel: “Dat leek misschien wel heel erg op Arcade.”

Theoretisch is er nog een kans dat Wouter voor niets in quarantaine gaat. Want Djon’s Tears moet donderdag in de tweede halve finale eerst maar zien dat hij een finaleplek pakt. “Als ie dat niet doet, heb ik helemaal pech. Dan heb ik in quarantaine gezeten voor niets!”

Terwijl we elkaar spreken, komt er beeld online van Djon’s tweede repetitie. “Oh dit klinkt al beter”, zegt Hardy goedkeurend. En hij scrollt door de eerste reacties: “Masterpiece, winner. Twelve points from Poland, twelve points from Russia… Nou ja, er kan nog van alles gebeuren, we gaan het zien.”

Maar eerst moet Wouter vijf dagen in quarantaine. Op zich ook niet heel erg: “Ik ben wel toe aan een beetje rust. Ik heb heel hard gewerkt de laatste tijd. En ik wil er toch wel heel graag bij zijn. Ik wil niet het risico lopen dat dat ik daar kom en ze zeggen dat ik niet naar binnen mag. Dat zou extra zuur zijn.”

LEES OOK: Componist van Arcade gaat met Zwitsers liedje opnieuw voor Songfestivalwinst

Het liedje van Wouter:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.