PSV-trainer Schmidt wil niet te vroeg juichen: ‘Het is nog niet gedaan’

Het moet wel heel gek lopen wil PSV na zondag niet als tweede zijn geëindigd in de Eredivisie. De Eindhovenaren staan drie punten voor op AZ en hebben een veel beter doelsaldo (+10). Toch wil trainer Roger Schmidt niet te vroeg juichen.

“Het is nog niet gedaan”, wist Schmidt te vertellen. De oefenmeester van PSV heeft na donderdag nog geen ‘opgelucht gevoel’, zo gaf hij aan. “We moeten de laatste stap nog zetten, dat gevoel heb ik.” Schmidt snapt ook wel dat het alleen op een wel heel bizarre slotdag nog kan veranderen, maar hij weigert om de felicitaties nu al in ontvangst te nemen.

De trainer kan geen paraat voorbeeld geven van een team dat een dusdanig comfortabele voorsprong nog uit handen wist te geven. “Maar soms gebeuren er wel eens heel speciale dingen. En ik heb er geen zin in dat zondag zo’n speciale dag wordt. Dat kunnen we voorkomen door gefocust te zijn en de wedstrijd met FC Utrecht te winnen.”

"We moeten goed kijken naar de fitheid van de spelers en dan bepaal ik mijn opstelling.”

Schmidt benadert de wedstrijd op een serieuze manier. De verwachting is dus ook niet dat hij (wissel)spelers speeltijd gaat ‘gunnen’. Wel zou het kunnen dat de opstelling wordt gewijzigd, maar dat zou meer om fysieke redenen zijn. “We hebben er een lang en zwaar seizoen op zitten en hebben nu ook maar twee dagen tot de volgende wedstrijd. We moeten goed kijken naar de fitheid van de spelers en dan bepaal ik mijn opstelling.”

Eerder op de middag werd bekend dat Cody Gakpo bij de 34-koppige voorselectie zit van bondscoach Frank de Boer voor het komende EK. “Allereerst mijn felicitaties aan Gakpo natuurlijk", aldus Schmidt. "Hij verdient het op basis van dit seizoen”, is Schmidt van mening. “Hij heeft veel kwaliteiten en kan uit het niets scoren. Gakpo is een speler met een grote toekomst voor zich. Ik denk dat hij er klaar voor is om voor Oranje te spelen.”

"Het is belangrijk om even bij je familie te kunnen zijn, zodat je frisse energie krijgt."

Na het duel met FC Utrecht breekt de zomervakantie aan voor Schmidt en zijn spelers. De 54-jarige trainer liet weten uit te kijken naar een paar weken rust. “Niet alleen voor mij, maar voor iedereen hier bij PSV. Het is belangrijk om even bij je familie te kunnen zijn, zodat je frisse energie krijgt en weer gemotiveerd raakt om volgend seizoen de volgende stap te zetten. Het is niet zo dat ik niks ga doen de komende weken, want als trainer ben je een van de eindverantwoordelijke voor de spelersgroep van komend seizoen, dus daar moeten we goed over gaan nadenken.”

Over zijn hierna nog één jaar lopende contract kon Schmidt verder weinig kwijt. “Ik ben blij en trots om hier te zijn. Het is nu nog niet het juiste moment om het daarover te hebben. Het is duidelijk: ik ben hier volgend seizoen ook weer en dan gaan we zien wat gaat gebeuren.”

